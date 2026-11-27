Известные факторы риска возникновения инсульта или сердечного приступа следует отслеживать на более ранних этапах жизни, считают исследователи.

Риск появления сердечно-сосудистых заболеваний давно связывают с такими факторами, как повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина. Ученые выяснили, что эти показатели в сочетании с содержащимися в крови белками могут помочь спрогнозировать риск появления сердечного приступа или инсульта за 30 лет до их возникновения. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open, пишет Live Science.

В ходе исследования ученые проанализировали данные почти 114 000 здоровых людей, собранные за 34 года в рамках долгосрочных медицинских исследований, которые проводились в США, Великобритании и Норвегии. Затем ученые разделили участников на две группы: тех, кто остался здоров, и тех, кто перенес сердечный приступ или инсульт, независимо от того, закончилось ли это событие летальным исходом или человек выжил.

Ученые выяснили, что уже в самом начале периода наблюдения у двух групп участников заметно различались показатели артериального давления и уровня холестерина. То есть эти показатели у участников, у которых случился сердечный приступ или инсульт, уже выступали в качество сигнальных факторов того, что эти события могут произойти через 30 лет.

Исследователи также проанализировали данные с учетом пола и возраста участников. Оказалось, что риск появления сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин различается. В среднем у женщин в зрелом возрасте артериальное давление было ниже, чем у мужчин, но в более пожилом возрасте ситуация менялась на противоположную. Это значит, что возраст играет такую же важную роль, как и половые различия при оценке рисков появления сердечного приступа или инсульта, говорят ученые.

Также ученые изучили динамику содержания в крови специфических белков, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уровень этих белков у людей, у которых через 30 лет случился сердечный приступ или инсульт, отличался от тех, кто остался здоров.

Новые данные подтверждают давнее предположение кардиологов то том, что уровень холестерина, а также артериального давления позволяют прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний за несколько десятилетий до их возможного появления.

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