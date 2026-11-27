Відомі фактори ризику виникнення інсульту або інфаркту слід відстежувати на більш ранніх етапах життя, вважають дослідники.

Ризик виникнення серцево-судинних захворювань вже давно пов’язують із такими факторами, як підвищений артеріальний тиск і високий рівень холестерину. Вчені з’ясували, що ці показники у поєднанні з білками, що містяться в крові, можуть допомогти спрогнозувати ризик виникнення інфаркту або інсульту за 30 років до їхнього виникнення. Результати дослідження опубліковано в журналі JAMA Network Open, пише Live Science.

У ході дослідження вчені проаналізували дані майже 114 000 здорових людей, зібрані протягом 34 років у рамках довгострокових медичних досліджень, що проводилися у США, Великій Британії та Норвегії. Потім вчені розділили учасників на дві групи: тих, хто залишився здоровим, і тих, хто переніс інфаркт або інсульт, незалежно від того, чи закінчилася ця подія летальним результатом, чи людина вижила.

Вчені з’ясували, що вже на самому початку періоду спостереження у двох груп учасників помітно відрізнялися показники артеріального тиску та рівня холестерину. Тобто ці показники в учасників, у яких стався інфаркт або інсульт, вже виступали як сигнальні фактори того, що ці події можуть статися через 30 років.

Дослідники також проаналізували дані з урахуванням статі та віку учасників. Виявилося, що ризик виникнення серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок відрізняється. У середньому у жінок у зрілому віці артеріальний тиск був нижчим, ніж у чоловіків, але в більш похилому віці ситуація змінювалася на протилежну. Це означає, що вік відіграє таку ж важливу роль, як і статеві відмінності, при оцінці ризиків виникнення інфаркту або інсульту, зазначають вчені.

Також вчені дослідили динаміку вмісту в крові специфічних білків, пов’язаних із серцево-судинними захворюваннями. Рівень цих білків у людей, у яких через 30 років стався інфаркт або інсульт, відрізнявся від рівня тих, хто залишився здоровим.

Нові дані підтверджують давнє припущення кардіологів щодо того, що рівень холестерину, а також артеріального тиску дають змогу прогнозувати розвиток серцево-судинних захворювань за кілька десятиліть до їхнього можливого виникнення.

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