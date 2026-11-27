Ризик серцевого нападу та інсульту можна передбачити за 30 років до їхнього виникнення
Відомі фактори ризику виникнення інсульту або інфаркту слід відстежувати на більш ранніх етапах життя, вважають дослідники.
Ризик виникнення серцево-судинних захворювань вже давно пов’язують із такими факторами, як підвищений артеріальний тиск і високий рівень холестерину. Вчені з’ясували, що ці показники у поєднанні з білками, що містяться в крові, можуть допомогти спрогнозувати ризик виникнення інфаркту або інсульту за 30 років до їхнього виникнення. Результати дослідження опубліковано в журналі JAMA Network Open, пише Live Science.
У ході дослідження вчені проаналізували дані майже 114 000 здорових людей, зібрані протягом 34 років у рамках довгострокових медичних досліджень, що проводилися у США, Великій Британії та Норвегії. Потім вчені розділили учасників на дві групи: тих, хто залишився здоровим, і тих, хто переніс інфаркт або інсульт, незалежно від того, чи закінчилася ця подія летальним результатом, чи людина вижила.
Вчені з’ясували, що вже на самому початку періоду спостереження у двох груп учасників помітно відрізнялися показники артеріального тиску та рівня холестерину. Тобто ці показники в учасників, у яких стався інфаркт або інсульт, вже виступали як сигнальні фактори того, що ці події можуть статися через 30 років.
Дослідники також проаналізували дані з урахуванням статі та віку учасників. Виявилося, що ризик виникнення серцево-судинних захворювань у чоловіків і жінок відрізняється. У середньому у жінок у зрілому віці артеріальний тиск був нижчим, ніж у чоловіків, але в більш похилому віці ситуація змінювалася на протилежну. Це означає, що вік відіграє таку ж важливу роль, як і статеві відмінності, при оцінці ризиків виникнення інфаркту або інсульту, зазначають вчені.
Також вчені дослідили динаміку вмісту в крові специфічних білків, пов’язаних із серцево-судинними захворюваннями. Рівень цих білків у людей, у яких через 30 років стався інфаркт або інсульт, відрізнявся від рівня тих, хто залишився здоровим.
Нові дані підтверджують давнє припущення кардіологів щодо того, що рівень холестерину, а також артеріального тиску дають змогу прогнозувати розвиток серцево-судинних захворювань за кілька десятиліть до їхнього можливого виникнення.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить рекомендацій, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.
Інші новини науки
- Несподіване відкриття вчених: керування автомобілем може впливати на серце. Активна робота серця, коли ми сидимо за кермом, може мати негативні наслідки.
- Коли у світ, де панують квантові взаємодії, втручається гравітація, наша реальність може виявитися справді дивною, як з’ясували фізики.