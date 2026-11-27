Влітку 1906 року в Ойстер-Бей (Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк) родина банкіра Уоррена орендувала літній будинок. Нова кухарка приготувала десерт — морозиво зі свіжими персиками. 27 серпня в однієї з дочок Уорренів піднялася висока температура, і вона втратила свідомість.

Незабаром захворіли ще дві покоївки, господиня будинку, друга дочка та садівник. З одинадцяти осіб, які перебували в будинку, шестеро заразилися черевним тифом. Єдиною, хто залишилася здоровою, була кухарка. Вона навіть не підозрювала, що є носієм хвороботворних бактерій, пише Фокус.

Її звали Мері Маллон. Вона народилася в Ірландії у 1869 році, а у віці близько п’ятнадцяти років самостійно вирушила до Нью-Йорка. Мері працювала куховаркою в заможних сім’ях, добре заробляла і мала добру репутацію. Приблизно через три тижні після спалаху хвороби вона покинула будинок Уорренів.

Черевний тиф — це кишкове інфекційне захворювання. У хворих піднімається висока температура. Раніше ця хвороба часто призводила до летального результату. Бактерії виділяються з організму разом із фекаліями і можуть потрапити в їжу або воду через немиті руки. У уявленні людей того часу тиф був хворобою бідних кварталів і ніяк не міг з’явитися в літньому будинку заможної родини.

Власник будинку запросив санітарного інженера та епідеміолога Джорджа Сопера. Той перевірив водопровід, питну воду, молоко та морепродукти, але не виявив жодних проблем. У підсумку його увага переключилася на кухарку, яка на той час уже звільнилася.

Сопер простежив її трудову біографію за кілька років. З’ясувалося, що з 1900 року в семи сім’ях, де вона працювала куховаркою, на черевний тиф захворіли 22 особи, а одна дівчинка померла.

Сопер припустив, що справа в морозиві. Під час термічної обробки їжі бактерії гинуть, але в морозиво зі свіжими персиками інгредієнти додаються вже без будь-якої термічної обробки. На думку Сопера, кращого місця для поширення бактерій з рук кухарки годі було й шукати.

У березні 1907 року він знайшов її на кухні одного з будинків на Парк-авеню в Нью-Йорку. Їй було 37 років. Сопер вимагав надати зразки її сечі, калу та крові. За словами Сопера, вона схопила виделку для м’яса й кинулася на нього, після чого він втік.

Сама вона в це не вірила. Вона стверджувала, що ніколи в житті не хворіла на черевний тиф.

20 березня лікарка департаменту охорони здоров’я Джозефіна Бейкер прибула разом із поліцією. Мері сховалася в сараї, її примусово доставили до лікарні.

Результати аналізів виявилися позитивними. Її організм був здоровим, проте всередині продовжували розмножуватися збудники черевного тифу, ховаючись переважно в жовчному міхурі. У медицині таких людей називають "здоровими носіями": вони самі не хворіють, але можуть передавати інфекцію оточуючим. Це був перший подібний випадок, виявлений у Сполучених Штатах.

Її відправили на острів Норт-Бразер у нью-йоркській протоці Іст-Рівер, де розташовувалася лікарня для інфекційних хворих. Там вона жила сама у невеличкому будиночку. Лікарі пропонували видалити їй жовчний міхур, але вона відмовилася. За словами історика Краута, департамент охорони здоров’я вже проводив подібні операції з видалення жовчного міхура у п’яти інших носіїв, однак жоден із них не одужав.

У період з березня 1907 року по червень 1909 року лабораторія департаменту охорони здоров’я взяла у неї 163 зразки калу; понад чверть із них дали негативний результат. Приватна лабораторія також провела тестування, отримавши негативні результати.

У 1909 році вона подала позов проти департаменту охорони здоров’я до суду. Газети прозвали її "Тифозною Мері". У листах до своїх адвокатів вона скаржилася, що її тримають на острові як ув’язнену, хоча "я не хвора і не потребую лікування". Суд ухвалив рішення залишити її в ізоляції.

19 лютого 1910 року новий комісар охорони здоров’я Ледерле наказав звільнити її за умови, що вона регулярно з’являтиметься на обстеженнях і більше не працюватиме кухарем. Незабаром після цього департамент охорони здоров’я втратив її з поля зору.

У жовтні 1914 року в нью-йоркському пологовому будинку "Слоун" (Sloane Maternity Hospital) влаштувалася нова кухарка на ім’я Мері Браун. З січня по лютий 1915 року в лікарні стався спалах черевного тифу: захворіли 25 осіб, двоє померли. Сопер порівняв зразки почерку і впізнав її.

У березні 1915 року її повернули на острів Норт-Бразер. Цього разу її вже ніколи не випускали.

Вона прожила на острові ще 23 роки. Згодом вона допомагала в лікарняній лабораторії, а іноді їй дозволяли залишати острів на один день. У грудні 1932 року у неї стався інсульт, після чого вона опинилася прикутою до ліжка. 11 листопада 1938 року вона померла на острові у віці 69 років.

Прийнято вважати, що вона заразила від 51 до 57 осіб, троє з яких померли, хоча реальні цифри могли бути вищими. На момент її смерті в Нью-Йорку було виявлено понад 400 здорових носіїв інфекції, подібних до неї. Нікого з них не тримали в ізоляції так довго, як її.

Інші новини науки