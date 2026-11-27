Летом 1906 года в Ойстер-Бей (Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк) семья банкира Уоррена арендовала летний дом. Новая кухарка приготовила десерт — мороженое со свежими персиками. 27 августа у одной из дочерей Уорренов поднялась высокая температура, и она потеряла сознание.

Вскоре заболели еще две горничные, хозяйка дома, вторая дочь и садовник. Из одиннадцати человек, находившихся в доме, шестеро заразились брюшным тифом. Единственной, кто остался здоров, была кухарка. Она даже не подозревала, что является носителем болезнетворных бактерий, пишет Фокус.

Ее звали Мэри Маллон. Она родилась в Ирландии в 1869 году, а в возрасте около пятнадцати лет в одиночку отправилась в Нью-Йорк. Мэри работала кухаркой в ​​состоятельных семьях, хорошо зарабатывала и пользовалась хорошей репутацией. Примерно через три недели после вспышки заболевания она покинула дом Уорренов.

Брюшной тиф — это кишечное инфекционное заболевание. У больных поднимается высокая температура. Раньше болезнь часто приводила к летальному исходу. Бактерии выделяются из организма с фекалиями и могут попасть в пищу или воду через немытые руки. В представлении людей того времени тиф был болезнью бедных кварталов и никак не мог появиться в летнем доме богатой семьи.

Владелец дома пригласил санитарного инженера и эпидемиолога Джорджа Сопера. Тот проверил водопровод, питьевую воду, молоко и морепродукты, но не обнаружил никаких проблем. В итоге его внимание переключилось на кухарку, которая к тому времени уже уволилась.

Сопер проследил за ее трудовой биографией за несколько лет. Выяснилось, что с 1900 года в семи семьях, где она работала кухаркой, брюшным тифом заболели 22 человека, а одна девочка скончалась.

Сопер предположил, что дело в мороженом. При термической обработке пищи бактерии погибают, но в мороженое со свежими персиками ингредиенты добавляются уже без какой-либо тепловой обработки. По мнению Сопера, лучшего места для распространения бактерий с рук кухарки было не найти.

В марте 1907 года он обнаружил ее на кухне одного из домов на Парк-авеню в Нью-Йорке. Ей было 37 лет. Сопер потребовал предоставить образцы ее мочи, кала и крови. По словам Сопера, она схватила вилку для мяса и бросилась на него, после чего он сбежал.

Сама она в это не верила. Она утверждала, что никогда в жизни не болела брюшным тифом.

20 марта врач департамента здравоохранения Джозефин Бейкер прибыла вместе с полицией. Мэри спряталась в сарае, ее принудительно доставили в больницу.

Результаты анализов оказались положительными. Ее организм был здоров, однако внутри продолжали размножаться возбудители брюшного тифа, скрываясь преимущественно в желчном пузыре. В медицине таких людей называют “здоровыми носителями”: они сами не болеют, но могут передавать инфекцию окружающим. Она стала первым подобным случаем, выявленным в Соединенных Штатах.

Ее отправили на остров Норт-Бразер в нью-йоркском проливе Ист-Ривер, где располагалась больница для инфекционных больных. Там она жила одна в небольшом домике. Врачи предлагали удалить ей желчный пузырь, но она отказалась. По словам историка Краута, департамент здравоохранения уже проводил подобные операции по удалению желчного пузыря у пяти других носителей, однако ни один из них не излечился.

В период с марта 1907 по июнь 1909 года лаборатория департамента здравоохранения взяла у нее 163 пробы кала; более четверти из них дали отрицательный результат. Частная лаборатория также провела тестирование, получив отрицательные показатели.

В 1909 году она подала на департамент здравоохранения в суд. Газеты окрестили ее «Тифозной Мэри». В письмах своим адвокатам она жаловалась, что ее держат на острове как заключенную, хотя “я не больна и не нуждаюсь в лечении”. Суд постановил оставить ее в изоляции.

19 февраля 1910 года новый комиссар здравоохранения Ледерле распорядился освободить ее при условии, что она будет регулярно отмечаться и больше не станет работать кухаркой. Вскоре после этого департамент здравоохранения потерял ее из виду.

В октябре 1914 года в нью-йоркский родильный дом Слоун (Sloane Maternity Hospital) устроилась новая кухарка по имени Мэри Браун. С января по февраль 1915 года в больнице произошла вспышка брюшного тифа: заболели 25 человек, двое скончались. Сопер сравнил образцы почерка и узнал её.

В марте 1915 года её вернули на остров Норт-Бразер. На этот раз её уже никогда не выпускали.

Она прожила на острове ещё 23 года. Позже она помогала в больничной лаборатории, а иногда ей разрешали покидать остров на день. В декабре 1932 года у неё случился инсульт, после чего она оказалась прикована к постели. 11 ноября 1938 года она скончалась на острове в возрасте 69 лет.

Принято считать, что она заразила от 51 до 57 человек, трое из которых умерли, хотя реальные цифры могли быть выше. К моменту её смерти в Нью-Йорке было выявлено более 400 здоровых носителей инфекции, подобных ей. Никого из них не держали в изоляции так долго, как ее.

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