Загадочные болезни в Вавилоне: люди были уверенны, что они "спустились со звезд"

До наших дней дошли аккадские медицинские заклинания, некоторые из них были созданы почти 4 тыс. лет назад. В этих записях некоторые болезни связывают с небесными объектами.

Самым ярким примером является глиняная табличка эпохи Старовавилонского царства, которая хранится в Вавилонской коллекции Йельского университета. В тексте содержатся описания различных болезней, включая лихорадку, кожные заболевания и состояние, которое сопровождалось “полным физическим истощением”, пишет Фокус.

В этом описании также присутствует такая фраза: “Они спустились со звезды небесной, и Земля приняла их”. Таким образом, в тексте указывается, что болезни спускаются с небесной звезды, а Земля их принимает.

В других вавилонских текстах также упоминается недуг под названием “машкаду”, который также якобы явился с небес.

Эксперты подчеркивают, что в одних текстах говорится о болезных, спустившихся “со” звездой, а в других – “вместе” со звездой.

В 2007 году ассириолог Натан Вассерман проанализировал эти древние медицинские тексты и предположил, что некоторые содержащиеся в них образы могут быть отражением наблюдений за метеорными потоками или падением огненных шаров (болидов).

К такому выводу его подтолкнул ряд повторяющихся деталей: болезни, спускающиеся с небесных тел, Земля, принимающая их, образы, связанные с огнем, поражение людей и животных, а также заклинания, призывающие болезни рассеяться, подобно дыму.

Вассерман задавался вопросом: могли ли реальные астрономические явления повлиять на то, как были описаны эти болезни?

Позднее ученые исследовали, могут ли микроорганизмы теоретически пережить путешествие между планетами. Однако никаких доказательств того, что инфекционные заболевания человека зародились в космосе, не существует.

Тем не менее, остается поразительным тот факт, что люди 4 тыс. лет назад пытались связать болезни с небесными объектами, падающими на Землю.

Другие новости науки