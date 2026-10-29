Загадкові хвороби у Вавилоні: люди були переконані, що вони "зійшли з зірок"

До наших днів збереглися аккадські медичні заклинання, деякі з яких були створені майже 4 тис. років тому. У цих записах деякі хвороби пов’язують із небесними об’єктами.

Найяскравішим прикладом є глиняна табличка епохи Старовавилонського царства, яка зберігається у Вавилонській колекції Єльського університету. У тексті містяться описи різних хвороб, зокрема лихоманки, шкірних захворювань та стану, що супроводжувався "повним фізичним виснаженням", пише Фокус.

У цьому описі також міститься така фраза: "Вони зійшли з небесної зірки, і Земля прийняла їх". Таким чином, у тексті зазначається, що хвороби спускаються з небесної зірки, а Земля їх приймає.

В інших вавилонських текстах також згадується хвороба під назвою "машкаду", яка, як стверджується, також з’явилася з небес.

Експерти наголошують, що в одних текстах йдеться про хворих, які спустилися "з" зіркою, а в інших — "разом" із зіркою.

У 2007 році ассиріолог Натан Вассерман проаналізував ці стародавні медичні тексти та висловив припущення, що деякі образи, які містяться в них, можуть бути відображенням спостережень за метеорними потоками або падінням вогняних куль (болідів).

До такого висновку його підштовхнула низка повторюваних деталей: хвороби, що спускаються з небесних тіл, Земля, яка їх приймає, образи, пов’язані з вогнем, ураження людей і тварин, а також заклинання, що закликають хвороби розсіятися, наче дим.

Вассерман задавався питанням: чи могли реальні астрономічні явища вплинути на те, як описували ці хвороби?

Пізніше вчені досліджували, чи можуть мікроорганізми теоретично вижити під час подорожі між планетами. Однак жодних доказів того, що інфекційні захворювання людини виникли в космосі, не існує.

Проте вражає той факт, що 4 тисячі років тому люди намагалися пов’язати хвороби з небесними об’єктами, що падали на Землю.

Інші новини науки