Невідома хвороба поширюється серед валунів Гранд-Каньйону: вчені поки що не знають, що це таке

Невідома хвороба вразила туристів-рафтерів, які нещодавно відвідали Гранд-Каньйон. Експерти поки що не можуть точно сказати, чим саме заразилися ці люди.

Протягом останніх місяців кілька туристів повідомили, що почали погано почуватися після того, як у травні-червні відвідали Гранд-Каньйон. Співробітники Національної паркової служби знають про ці повідомлення і проводять подальше розслідування, пише Gizmodo.

"Наразі розслідування триває, і ми не можемо коментувати масштаби захворювань, можливі діагнози чи інші подробиці, доки триває розслідування. Ми надаватимемо додаткову інформацію громадськості по мірі її надходження", — йдеться у заяві Національної паркової служби.

Метт Ваппетт виявився одним із хворих, і, за його словами, у нього діагностували важку інфекцію коліна через три дні після завершення сплаву річкою. Незважаючи на те, що антибіотики допомогли з коліном, самопочуття чоловіка так і не покращилося. У нього спостерігається безліч інших симптомів, зокрема втома, лихоманка, болі в суглобах і ломота в тілі. Також у чоловіка діагностували пневмонію.

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"Останній місяць я почуваюся так, ніби захворів на грип, що досить дивно, і я не знаю, а лікарі наразі також не знають, чи пов’язана з цим інфекція в моєму коліні. Здається, ніхто цього не знає", — сказав Ваппетт.

Повідомляється про сотні нових випадків захворювання на тлі погіршення ситуації, пов’язаної з різким зростанням спалаху діареї.

Інші люди писали у групі Facebook "Grand Canyon Private Boaters" про свої загадкові захворювання зі схожими симптомами. Як і Ваппетт, вони також займалися рафтингом у Великому каньйоні з травня по червень.

Ваппетт сказав, що він та його лікарі досі чекають на результати аналізів, щоб виявити ознаки кокцидіоїдомікозу, лихоманки денге або хантавірусу. У групі на Facebook люди висували й інші теорії щодо того, що відбувається: від захворювань, що передаються кліщами, таких як хвороба Лайма та плямиста лихоманка Скелястих гір, до захворювань, пов’язаних із забрудненим ґрунтом та водою, таких як лептоспіроз та легіонельоз. Звісно, залишається також ймовірність того, що ці випадки зовсім не пов’язані між собою.

Наразі Національна паркова служба (NPS) співпрацює з іншими відомствами, щоб зв’язатися з особами, які можуть належати до цієї групи, і вже опитала Ваппетта та інших. Людям, які нещодавно відвідали Гранд-Каньйон і мають подібні симптоми, рекомендується звернутися до Управління громадського здоров’я NPS. Контактна інформація управління, включаючи електронну пошту, доступна тут.

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