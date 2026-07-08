Неизвестная болезнь бродит среди валунов Гранд-Каньона: ученые пока не знают, что это такое

Неизвестная болезнь поразила туристов-рафтеров, которые посещали недавно Гранд-Каньон. Эксперты пока не могут точно сказать, чем конкретно заразились эти люди.

В последние месяцы несколько туристов сообщили о том, что начали плохо себя чувствовать после того, как в мае-июне посетили Гранд-Каньон. Сотрудники Национальной парковой службы осведомлены об этих сообщениях и проводят дальнейшее расследование, пишет Gizmodo.

“В настоящее время расследование продолжается, и мы не можем комментировать масштабы заболеваний, потенциальные диагнозы или другие подробности, пока расследование ведется. Мы поделимся дополнительной информацией с общественностью по мере ее поступления”, - говорится в заявлении Национальной парковой службы.

Мэтт Ваппетт оказался одним из заболевших и по его словам, у него диагностировали тяжелую инфекцию колена спустя три дня после завершения сплава по реке. Несмотря на то, что антибиотики помогли с коленом, самочувствие мужчины так и не улучшилось. У него наблюдается множество других симптомов, включая усталость, лихорадку, боли в суставах и ломоту в теле. Также у мужчины диагностировали пневмонию.

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«Последний месяц я чувствую себя как при гриппе, что довольно странно, и я не знаю, и врачи сейчас не знают, связана ли с этим инфекция в моем колене. Никто, кажется, не знает», — сказал Ваппетт.

Сообщается о сотнях новых случаев заболевания на фоне ухудшения ситуации с резко возросшей вспышкой диареи.

Другие люди писали в группе Facebook «Grand Canyon Private Boaters» о своих собственных загадочных заболеваниях со схожими симптомами. Как и Ваппетт, они также занимались рафтингом в Большом каньоне с мая по июнь.

Ваппетт сказал, что он и его врачи все еще ждут результатов анализов, чтобы выявить признаки кокцидиоидомикоза, лихорадки денге или хантавируса. В группе на Facebook люди выдвигали и другие теории относительно происходящего, от заболеваний, передающихся клещами, таких как болезнь Лайма и пятнистая лихорадка Скалистых гор, до заболеваний, связанных с загрязненной почвой и водой, таких как лептоспироз и легионеллез. Конечно, остается также вероятность того, что эти случаи совершенно не связаны между собой.

В настоящее время Национальная парковая служба (NPS) сотрудничает с другими ведомствами, чтобы связаться с лицами, которые могут быть частью этой группы, и уже опросила Ваппетта и других. Людям, недавно посетившим Гранд-Каньон и испытывающим схожие симптомы, рекомендуется обратиться в Управление общественного здравоохранения NPS. Контактная информация управления, включая электронную почту, доступна здесь.

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