Тисячі років тому мешканці Скандинавії викарбували на скелях, що височіли над фіордами, річками та озерами, величезні зображення тварин. Дослідники припускають, що ці малюнки допомагали мисливцям визначати найкращі місця для полювання на здобич.

Вчені проаналізували наскельні малюнки, що датуються приблизно 9 000–4 000 роками до н. е. Дослідники висунули гіпотезу, що деякі з найдавніших зображень виконували функцію орієнтирів, вказуючи на природні переправи, де збиралися тварини або куди їх можна було загнати у небезпечні течії, пише Phys.org.

"Ми часто прагнемо розглядати їх [зображення] як щось абстрактне й художнє, але вони також можуть бути конкретними інструментами, що мають практичну цінність у навколишньому ландшафті", — зазначили автори дослідження у спільній заяві.

Дослідники вивчили чотири археологічні пам'ятки у Швеції та Норвегії: Стиккет у Тронделагу та Ландверк, Герде й Дувед у Ємтланді. На різьбленнях зображені великі тварини, зокрема лосі, північні олені та ведмеді, які часто розташовані поблизу води.

Увагу дослідників привернуло саме їхнє розташування. Зображення з'являлися поблизу природних переправ через фіорди та річки, а тварини були зображені стоячи на березі, очевидно, пили воду, готувалися до переправи або наближалися до небезпечних порогів.

Дослідники вивчили чотири археологічні пам'ятки у Швеції та Норвегії Фото: M. Ranta

Розмір і розташування різьблень, ймовірно, робили їх видимими з значної відстані, особливо для людей, що подорожували на човнах. Ті, хто рухався вздовж протилежного берега річки, також могли помітити їх, рухаючись пішки. На думку дослідників, ці зображення, отже, могли слугувати примітивними знаками, що вказували на важливі місця в ландшафті.

Деякі місця могли бути особливо корисними для полювання. Природні переправи збирали тварин разом, тоді як сильні течії могли зробити лосів вразливими або полегшити їх загнання у небезпечні води.

Один особливо цікавий приклад походить із Ландверка. На двох лосях були викарбувані лінії, переважно над ділянками, що відповідають їхнім серцям і легеням. Дослідники припустили, що ці позначки, ймовірно, вказували, куди мисливцям слід цілитися, щоб убити тварину одним пострілом.

Вчені також проаналізували, як скандинавське наскельне мистецтво змінювалося з плином часу. Найдавніші різьблення часто зображували великих, іноді натуральної величини тварин на вертикальних скельних поверхнях. Однак близько 5 000 р. до н. е. художній стиль почав змінюватися. Зображення стали меншими та більш розповідними, показуючи взаємодію людей і тварин у різних сценах.

Розмір і розташування різьблень, ймовірно, робили їх видимими з значної відстані, особливо для людей, що подорожували на човнах Фото: Jan Magne Gjerde in Persson

Дослідники вважають, що вивчення віку, статі тварин та їхнього взаємозв'язку з оточенням може дати підказки щодо призначення давніших різьблень. Замість того, щоб розглядати кожне зображення як окремий витвір мистецтва, вони аналізували, як воно пов'язане з навколишнім ландшафтом.

Відвідування археологічних пам'яток було важливою частиною дослідження. Томас Перссон, доцент Лундського університету, пояснив, що фотографії та наукові описи не можуть повною мірою передати, як ці різьблення виглядали в їхньому первісному оточенні.

У дослідженні було розглянуто лише чотири пам'ятки, тому запропоноване пояснення потребує подальшого вивчення. Також залишається незрозумілим, чому скандинавське наскельне мистецтво поступово перейшло до більш детальних сцен із зображенням людей і тварин.

Майкл Ранта, доцент і науковий співробітник Університету Ліннеуса, зауважив, що багато з цих різьблень з'явилися раніше, ніж мистецтво Стародавнього Єгипту та Месопотамії. Зрозуміти їхнє первісне призначення особливо складно, оскільки немає сучасних письмових свідчень, які б їх пояснювали.

Багато з цих різьблень з'явилися раніше, ніж мистецтво Стародавнього Єгипту та Месопотамії Фото: M. Ranta

Проте дослідники вважають, що теорію "вказівників" можна перевірити на інших археологічних пам'ятках. Якщо її підтвердять додаткові докази, це може змінити уявлення про деякі з найдавніших скандинавських творів мистецтва, продемонструвавши, що стародавні люди, можливо, використовували зображення не лише для вираження вірувань, а й для передачі практичних знань про навколишнє середовище.

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