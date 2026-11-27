Тысячи лет назад жители Скандинавии высекли на скалах, возвышавшихся над фьордами, реками и озерами, огромные изображения животных. Исследователи предполагают, что эти рисунки помогали охотникам определять лучшие места для охоты на добычу.

Учёные проанализировали наскальные рисунки, датируемые примерно 9 000–4 000 годами до н. э. Исследователи выдвинули гипотезу, что некоторые из древнейших изображений выполняли функцию ориентиров, указывая на естественные переправы, где собирались животные или куда их можно было загнать в опасные течения, пишет Phys.org.

"Мы часто склонны рассматривать их [изображения] как нечто абстрактное и художественное, но они также могут быть конкретными инструментами, имеющими практическую ценность в окружающем ландшафте", — отметили авторы исследования в совместном заявлении.

Исследователи изучили четыре археологических памятника в Швеции и Норвегии: Стиккет в Тронделаге, а также Ландверк, Герде и Дувед в Йемтланде. На резьбе изображены крупные животные, в частности лоси, северные олени и медведи, которые часто находятся вблизи воды.

Внимание исследователей привлекло именно их расположение. Изображения появлялись вблизи естественных переправ через фьорды и реки, а животные были изображены стоящими на берегу: по-видимому, они пили воду, готовились к переправе или приближались к опасным порогам.

Исследователи изучили четыре археологических памятника в Швеции и Норвегии Фото: M. Ranta

Размер и расположение резьбы, вероятно, делали их заметными с большого расстояния, особенно для людей, путешествовавших на лодках. Те, кто двигался вдоль противоположного берега реки, также могли заметить их, передвигаясь пешком. По мнению исследователей, эти изображения, следовательно, могли служить примитивными знаками, указывающими на важные места в ландшафте.

Некоторые места могли быть особенно подходящими для охоты. Естественные переправы собирали животных в одном месте, в то время как сильные течения могли сделать лосей уязвимыми или облегчить их загоняние в опасные воды.

Один особенно интересный пример происходит из Ландверка. На двух лосях были выгравированы линии, преимущественно над участками, соответствующими их сердцам и лёгким. Исследователи предположили, что эти отметки, вероятно, указывали, куда охотникам следует целиться, чтобы убить животное одним выстрелом.

Учёные также проанализировали, как скандинавское наскальное искусство менялось с течением времени. Самые древние резьбы часто изображали крупных, порой натуральной величины животных на вертикальных скальных поверхностях. Однако около 5 000 г. до н. э. художественный стиль начал меняться. Изображения стали меньше по размеру и более повествовательными, показывая взаимодействие людей и животных в различных сценах.

Размер и расположение резьбы, вероятно, делали их заметными с большого расстояния, особенно для людей, путешествовавших на лодках Фото: Jan Magne Gjerde in Persson

Исследователи полагают, что изучение возраста, пола животных и их взаимосвязи с окружающей средой может дать подсказки относительно назначения древних резьб. Вместо того чтобы рассматривать каждое изображение как отдельное произведение искусства, они анализировали, как оно связано с окружающим ландшафтом.

Посещение археологических памятников было важной частью исследования. Томас Перссон, доцент Лундского университета, пояснил, что фотографии и научные описания не могут в полной мере передать, как эти резьбы выглядели в их первоначальном окружении.

В исследовании были рассмотрены лишь четыре памятника, поэтому предложенное объяснение требует дальнейшего изучения. Также остается неясным, почему скандинавское наскальное искусство постепенно перешло к более детализированным сценам с изображением людей и животных.

Майкл Ранта, доцент и научный сотрудник Университета Линнеуса, отметил, что многие из этих резьб появились раньше, чем искусство Древнего Египта и Месопотамии. Понять их первоначальное назначение особенно сложно, поскольку нет современных письменных свидетельств, которые бы их объясняли.

Многие из этих резьб появились раньше, чем искусство Древнего Египта и Месопотамии Фото: M. Ranta

Тем не менее исследователи полагают, что теорию "указателей" можно проверить на других археологических памятниках. Если её подтвердят дополнительные доказательства, это может изменить представления о некоторых из древнейших скандинавских произведений искусства, продемонстрировав, что древние люди, возможно, использовали изображения не только для выражения верований, но и для передачи практических знаний об окружающей среде.

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