Девятнадцать керамических чаш, найденных в глубоком колодце греческого монастыря, изменили представления о религиозной жизни на горе Афон. Учёные обнаружили, что артефакты, украшенные крестами и христианскими надписями, гораздо древнее, чем считалось ранее.

Чаши были найдены в монастыре Ватопеди, где, согласно древней легенде, монахи прятали священные сосуды в "Колодце Девы Марии", чтобы уберечь их от пиратов. Однако археологические данные свидетельствуют о том, что колодец на самом деле был специальным местом для хранения религиозных предметов, пишет Arkeonews.

В ходе раскопок вокруг главной церкви монастыря в 2000 и 2001 годах были обнаружены артефакты, накопившиеся внутри колодца глубиной почти восемь метров на протяжении многих веков. После реставрации многие из этих находок вошли в коллекцию монастыря.

В новом исследовании Ставроса Захариадиса, проведенном в рамках магистерской диссертации в Университете имени Аристотеля в Салониках, было проанализировано более 100 керамических предметов, в том числе 19 чаш.

Ранее эти чаши обычно датировали XV и XVI веками. Захариадис обнаружил различия в их формах, глазури и орнаменте, которые указывают на значительно более широкий диапазон датировки и несколько возможных мест изготовления.

Чаши нашли в монастыре Ватопеди Фото: Stavros Zachariadis Монахи прятали священные сосуды в "Колодце Девы Марии", чтобы уберечь их от пиратов Фото: Stavros Zachariadis

Один экземпляр с желтой глазурью напоминает керамику, изготовленную в Салониках в XIII и XIV веках. Другие экземпляры имеют общие черты с поздневизантийской керамикой из Фракии, тогда как два потира с зелеными полосами и неравномерными цветными пятнами напоминают изделия XV века с острова Лемнос.

Надписи служат дополнительным доказательством того, что некоторые сосуды изготавливались специально для христианских богослужений. На одном из них высечены греческие слова "ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΙΕΡΟΝ", что означает "Священный потир", окруженные выгравированными крестами.

На другой — буквы "IC XC NIKA", традиционная фраза, означающая "Иисус Христос побеждает". На третьей — "узлы Соломона" и надпись, указывающая на святое святилище. Другие чаши имеют цветную глазурь, кресты или простые геометрические узоры; некоторые не имеют никакого украшения.

Керамические сосуды, вероятно, были более дешевым вариантом, чем чаши из золота или серебра, особенно для монастыря с большим количеством церквей и часовен. Захариадис предполагает, что некоторые из них были изготовлены по заказу религиозных общин, а другие, возможно, были подарены верующими. Подобные экземпляры были обнаружены и в других местах на горе Афон, в Салониках и в погребениях в Никее.

Содержимое колодца также проливает свет на то, как монахи относились к предметам, использовавшимся в богослужении. Согласно исследованию, сосуды не просто выбрасывали, когда они становились непригодными для богослужений.

Это хранилище использовалось с XIII по XIX век Фото: Stavros Zachariadis Некоторые сосуды изготавливались специально для христианских богослужений. Фото: Stavros Zachariadis

Их связь с Евхаристией придавала им религиозное значение, которое не зависело от их материальной ценности или практической значимости. Похоже, что колодец служил отдельным местом, где такие предметы можно было хранить, не смешивая их с обычным мусором.

Находки охватывают несколько веков. Самый древний артефакт датируется примерно серединой XII века, тогда как самые поздние экземпляры относятся к XIX веку. Поэтому Захариадис предполагает, что это хранилище использовалось с XIII по XIX век. Помимо чаш, археологи обнаружили тарелки, миски, кувшины и обломки, а также серебряную табличку с изображением Девы Марии и небольшую посуду с изображением святых Димитрия и Феодоры Салоникских.

Слои внутри колодца были нарушены, вероятно, людьми, искавшими драгоценности. Вмешательство, которое ранее датировали концом XVIII века, теперь предварительно относят к XIX веку, возможно, к периоду после Греческой революции 1821 года.

Поскольку слои были перемешаны, исследователи не могут точно установить, когда именно каждая из чаш была помещена туда. Сосуды, вероятно, добавлялись постепенно, хотя предметы разных эпох также могли быть захоронены вместе.

Колодец служил отдельным местом, где такие предметы можно было хранить, не смешивая их с обычным мусором Фото: Stavros Zachariadis

Эта коллекция связывает Ватопеди с гончарными центрами по всему региону, в частности с Салониками, Серресом, Лемносом, Изником, Кютахьей, Чанаккале, Дидимотейхо и итальянской майоликой.

Эти находки важны не из-за своей материальной ценности, а потому, что они свидетельствуют о том, как поколения монахов относились к священным предметам. Их сохранность является редким свидетельством религиозного культа, гончарного ремесла и связей монастыря с византийским и османским мирами.

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