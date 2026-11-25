В Египте археологи обнаружили массивные каменные фундаменты, которые, возможно, относятся к одному из важнейших утраченных королевских погребальных комплексов древнего мира. Их нашли в историческом королевском квартале Александрии.

Министерство туризма и древностей Египта объявило о находках 24 ноября 2026 года по итогам расследования, проведённого научным комитетом. В древних источниках этот комплекс описывался как место последнего упокоения правителей династии Птолемеев и Александра Великого, пишет Arkeonews.

Греческая археологическая экспедиция под руководством доктора Каллиопы Лимнеос-Папакоста около 20 лет проводила раскопки в районе Сада Шаллалат в Александрии. Работая под руководством Греческого научно-исследовательского института александрийской цивилизации, команда обнаружила остатки большого известнякового сооружения и туннель, пролегающий под ним на север.

Команда обнаружила остатки большого известнякового сооружения и туннель, проходящий под ним на север Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

После обнародования отчета о раскопках министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи назначил комиссию во главе с доктором Айманом Ашмави для изучения этого места. В состав группы вошли эксперты по греческой и римской археологии и истории из университетов Александрии и Танты.

Осмотрев остатки, специалисты пришли к выводу, что квадратная планировка фундамента и его значительные размеры свидетельствуют о том, что он поддерживал монументальное сооружение. Расположение фундамента в пределах древнего королевского квартала также дало основания предположить, что он мог иметь погребальное назначение.

Комиссия высказала предположение, что сооружение может быть связано с королевским погребальным комплексом, основанным Птолемеем IV Филопатором, правившим Египтом в 221–204 годах до н. э. Однако исследователи подчеркнули, что такая идентификация остается предварительной гипотезой.

Александрия была основана Александром Великим в 331 году до н. э. После его смерти в 323 году до н. э. его полководцы вели борьбу за его огромную империю. Птолемей, один из его полководцев, закрепил за собой контроль над Египтом и стал царем в 305 году до н. э., основав династию, которая правила страной почти три столетия.

Сооружение может быть связано с королевским погребальным комплексом, основанным Птолемеем IV Филопатором Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Династия Птолемеев прервалась в 30 году до н. э. после смерти Клеопатры VII и присоединения Египта к Римской империи. Во время её правления Александрия стала важным центром торговли, политики и образования. Её знаменитая библиотека, маяк, королевские дворцы и религиозные памятники были известны по всему Средиземноморью.

Особое значение имел королевский квартал города. В нём проживала правящая семья, он служил административным центром и местом проведения религиозных церемоний. Королевские погребальные памятники также играли политическую роль, укрепляя авторитет династии и её связь с Александром Великим.

Исторические источники содержат важные сведения о погребальном комплексе, который в настоящее время исследуют археологи. По словам Зенобия, греческого писателя II века н. э., Птолемей IV построил погребальный памятник в центре Александрии. Как сообщается, там хранились останки его предков, матери и Александра Великого.

Античный историк и географ Страбон также описал этот комплекс в своём труде "География". Известный как "Сема" или "Сома", он был частью района королевского дворца в Александрии и содержал гробницы правителей династии Птолемеев рядом с местом захоронения Александра.

Под сооружением проходит туннель Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Решение поместить останки Александра Великого рядом с останками правящей династии имело большое политическое значение. Оно укрепило притязания Птолемеев на его наследие и представило их в качестве законных наследников македонского завоевателя.

Несмотря на исторические описания, местонахождение Семи оставалось загадкой. Недавно исследованные фундаменты в садах Шаллалат могут стать важной подсказкой, хотя прямых доказательств, подтверждающих эту связь, пока нет.

Найти древние сооружения в Александрии особенно сложно, поскольку значительная часть первоначального города находится под современными зданиями и улицами. Века строительства изменили ландшафт, затруднив определение границ древнего королевского квартала.

Доктор Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, отметил, что эта находка может открыть новые возможности для изучения королевской архитектуры в Александрии времен Птолемеев. Однако Ашмави подчеркнул, что прежде чем идентифицировать здание, необходимы дальнейшие археологические и архитектурные исследования.

Значительная часть первоначального города находится под современными зданиями и улицами Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

В сообщении министерства не упоминалось ни о каких надписях, саркофагах или человеческих останках, которые позволили бы установить назначение этого сооружения. Исследователям ещё предстоит определить её первоначальное назначение, исследовать подземный туннель и изучить её связь с соседними зданиями.

Другие новости науки