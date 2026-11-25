Туринская плащаница уже на протяжении веков является предметом дискуссий, и вопросы о её происхождении и подлинности остаются открытыми. Теперь международная группа учёных провела самый масштабный на сегодняшний день анализ ДНК этой знаменитой ткани.

Полученные результаты анализа Плащаницы не дают ответа на вопрос, покрывала ли она когда-то тело Иисуса, но раскрывают новые подробности о людях, животных и даже растениях, которые соприкасались с ней, пишет Science Alert.

В ходе исследования был проанализирован генетический материал, полученный с Плащаницы, с помощью метода метагеномного секвенирования нового поколения. В отличие от традиционных методов, ориентированных на конкретный организм, этот подход позволяет идентифицировать ДНК многих различных живых существ. Он также позволяет избежать искусственного копирования фрагментов ДНК, что снижает риск появления погрешностей в результатах.

Исследователи обнаружили человеческую ДНК, связанную с несколькими генетическими линиями, в частности с популяциями Европы и Ближнего Востока. Они также обнаружили следы собак, кошек, свиней, лошадей, крупного рогатого скота и кур.

Растительный материал включал пшеницу, кукурузу, морковь, бананы, апельсины, арахис и картофель. Образцы также содержали следы, связанные со средиземноморским красным кораллом, который широко использовался для изготовления украшений и декоративных элементов.

Исследователи обнаружили человеческую ДНК, связанную с несколькими генетическими линиями, в частности с популяциями Европы и Ближнего Востока Фото: Wikimedia Commons

Некоторые из этих растений дают подсказки относительно более поздней истории ткани. Кукуруза и арахис происходят из Америки, тогда как бананы и апельсины попали в Европу по торговым путям, которые развивались с течением времени. Исследователи, среди которых Баркачча и судебный эксперт Ноэми Прокопио, заявили, что сочетание растительной и животной ДНК указывает на контакт с Плащаницей не ранее, чем в позднем Средневековье.

Значительная часть человеческой ДНК, обнаруженной в ходе исследования, совпала с ДНК профессора Пьерлуиджи Баймы из Болоньи, который в 1978 году собрал образцы с Плащаницы. В рамках нового исследования этот материал был повторно проанализирован с использованием более современных методов.

Команда также учла результаты радиоуглецевого датирования двух нитей, взятых из реликвария Плащаницы. Они датированы 1451–1622 и 1642–1800 годами, что позже периода, который традиционно связывают с этой тканью. Оба диапазона совпадают с известными реставрациями: работами, проведенными в 1534 году после пожара в Шамбери, и ещё одним вмешательством в 1694 году.

Прокопио отметил, что данные ДНК не могут окончательно решить все вопросы, касающиеся возраста или подлинности Плащаницы. Однако они предоставляют новую информацию о биологической истории ткани и многочисленных формах контакта с людьми и окружающей средой, которым она подвергалась. Исследователи предположили, что сравнение с другими древними текстильными изделиями и артефактами может дать дополнительные подсказки.

Данные ДНК не могут окончательно разрешить все вопросы, касающиеся возраста или подлинности Плащаницы Фото: Wikimedia Commons

Исследование показывает, как современные криминалистические методы могут извлекать полезные доказательства из исторических предметов. ДНК не может доказать, кто, если вообще кто-то, был завернут в эту ткань. Однако она может помочь реконструировать, где мог находиться артефакт и с чем он соприкасался на протяжении веков.

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