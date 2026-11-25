Туринська плащаниця вже століттями є предметом дискусій, і питання щодо її походження та автентичності залишаються відкритими. Тепер міжнародна група вчених провела наймасштабніший на сьогодні аналіз ДНК цієї знаменитої тканини.

Отримані результати аналізу Плащаниці не дають відповіді на питання, чи покривала вона колись тіло Ісуса, але розкривають нові подробиці про людей, тварин і навіть рослини, які контактували з нею, пише Science Alert.

У дослідженні було проаналізовано генетичний матеріал, зібраний з Плащаниці, за допомогою методу метагеномного секвенування нового покоління. На відміну від традиційних методів, що зосереджуються на конкретному організмі, цей підхід дозволяє ідентифікувати ДНК багатьох різних живих істот. Він також дозволяє уникнути штучного копіювання фрагментів ДНК, що знижує ризик появи похибок у результатах.

Дослідники виявили людську ДНК, пов'язану з кількома генетичними лініями, зокрема з популяціями Європи та Близького Сходу. Вони також виявили сліди собак, котів, свиней, коней, великої рогатої худоби та курей.

Рослинний матеріал включав пшеницю, кукурудзу, моркву, банани, апельсини, арахіс та картоплю. Зразки також містили сліди, пов'язані з середземноморським червоним коралом, який широко використовувався для виготовлення прикрас та декоративних елементів.

Дослідники виявили людську ДНК, пов'язану з кількома генетичними лініями, зокрема з популяціями Європи та Близького Сходу Фото: Wikimedia Commons

Деякі з цих рослин дають підказки щодо пізнішої історії тканини. Кукурудза та арахіс походять з Америки, тоді як банани та апельсини потрапили до Європи торговими шляхами, що розвивалися з плином часу. Дослідники, серед яких Баркачча та судова експертка Ноемі Прокопіо, заявили, що поєднання рослинної та тваринної ДНК вказує на контакт із Плащаницею не раніше, ніж у пізньому Середньовіччі.

Значна частина людської ДНК, виявленої в ході дослідження, збігалася з ДНК професора П'єрлуїджі Байми Болоне, який у 1978 році зібрав зразки з Плащаниці. У рамках нового дослідження цей матеріал було переаналізовано з використанням більш сучасних методів.

Команда також врахувала радіовуглецеві дати двох ниток, взятих із релікварію Плащаниці. Вони датувалися 1451–1622 та 1642–1800 роками, що пізніше за період, який традиційно пов'язують із цією тканиною. Обидва діапазони збігаються з відомими реставраціями: роботами, проведеними у 1534 році після пожежі в Шамбері, та ще одним втручанням у 1694 році.

Прокопіо зазначив, що дані ДНК не можуть остаточно вирішити всі питання щодо віку чи автентичності Плащаниці. Проте вони надають нову інформацію про біологічну історію тканини та численні форми контакту з людьми та навколишнім середовищем, які вона зазнала. Дослідники припустили, що порівняння з іншими стародавніми текстильними виробами та артефактами може дати додаткові підказки.

Дані ДНК не можуть остаточно вирішити всі питання щодо віку чи автентичності Плащаниці Фото: Wikimedia Commons

Дослідження показує, як сучасні криміналістичні методи можуть витягувати корисні докази з історичних предметів. ДНК не може довести, хто, якщо взагалі хтось, був загорнутий у цю тканину. Однак вона може допомогти реконструювати, де міг перебувати артефакт і з чим він стикався упродовж століть.

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