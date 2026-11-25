У Єгипті археологи виявили масивні кам'яні фундаменти, які можуть належати до одного з найважливіших загублених королівських похоронних комплексів стародавнього світу. Їх знайшли в історичному королівському кварталі Александрії.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту оголосило про знахідки 24 листопада 2026 року за підсумками розслідування, проведеного науковим комітетом. У стародавніх джерелах цей комплекс описувався як місце останнього спочинку правителів династії Птолемеїв та Александра Великого, пише Arkeonews.

Грецька археологічна експедиція під керівництвом доктора Калліопи Лімнеос-Папакоста близько 20 років проводила розкопки в районі Сад Шаллалат в Александрії. Працюючи під керівництвом Грецького науково-дослідного інституту александрійської цивілізації, команда виявила залишки великої вапнякової споруди та тунель, що пролягає під нею на північ.

Команда виявила залишки великої вапнякової споруди та тунель, що пролягає під нею на північ Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Після оприлюднення звіту про розкопки міністр туризму та старожитностей Єгипту Шеріф Фатхі призначив комісію на чолі з доктором Айманом Ашмаві для дослідження цього місця. До складу групи увійшли експерти з грецької та римської археології та історії з університетів Александрії та Танти.

Оглянувши залишки, фахівці дійшли висновку, що квадратне планування фундаменту та його значні розміри свідчать про те, що він підтримував монументальну споруду. Розташування фундаменту в межах стародавнього королівського кварталу також дало підстави припустити, що він міг мати похоронне призначення.

Комісія висловила припущення, що споруда може бути пов'язана з королівським похоронним комплексом, заснованим Птолемеєм IV Філопатором, який правив Єгиптом у 221–204 роках до н. е. Однак дослідники наголосили, що така ідентифікація залишається попередньою гіпотезою.

Александрія була заснована Александром Великим у 331 році до н. е. Після його смерті в 323 році до н. е. його полководці вели боротьбу за його величезну імперію. Птолемей, один із його полководців, закріпив за собою контроль над Єгиптом і став царем у 305 році до н. е., заснувавши династію, яка правила країною майже три століття.

Споруда може бути пов'язана з королівським похоронним комплексом, заснованим Птолемеєм IV Філопатором Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Династія Птолемеїв обірвалася в 30 році до н. е. після смерті Клеопатри VII та приєднання Єгипту до Римської імперії. За часів її правління Александрія стала важливим центром торгівлі, політики та освіти. Її знаменита бібліотека, маяк, королівські палаци та релігійні пам'ятки були відомі по всьому Середземномор'ї.

Особливо важливим був королівський квартал міста. У ньому мешкала правляча родина, він слугував адміністративним центром і місцем проведення релігійних церемоній. Королівські похоронні пам'ятники також відігравали політичну роль, зміцнюючи авторитет династії та її зв'язок з Александром Великим.

Історичні джерела містять важливі підказки щодо похоронного комплексу, який зараз досліджують археологи. За словами Зенобія, грецького письменника II століття н. е., Птолемей IV збудував похоронний пам'ятник у центрі Александрії. Як повідомляється, там зберігалися останки його предків, матері та Александра Великого.

Античний історик і географ Страбон також описав цей комплекс у своїй праці "Географія". Відомий як "Сема" або "Сома", він був частиною району королівського палацу в Александрії й містив гробниці правителів династії Птолемеїв поряд із місцем поховання Александра.

Під спорудою пролягає тунель Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Рішення розмістити останки Александра Великого поряд з останками правлячої династії мало значне політичне значення. Воно зміцнило претензії Птолемеїв на його спадщину та представило їх як законних спадкоємців македонського завойовника.

Попри історичні описи, місцезнаходження Семи залишалося загадкою. Нещодавно досліджені фундаменти в садах Шаллалат можуть стати важливою підказкою, хоча прямих доказів, що підтверджують цей зв'язок, поки що немає.

Знаходити стародавні споруди в Александрії особливо складно, оскільки значна частина первісного міста лежить під сучасними будівлями та вулицями. Століття будівництва змінили ландшафт, ускладнивши визначення меж стародавнього королівського кварталу.

Доктор Хішам Ель-Лейті, генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей Єгипту, зазначив, що ця знахідка може відкрити нові можливості для вивчення королівської архітектури в Александрії часів Птолемеїв. Однак Ашмаві наголосив, що перед тим, як ідентифікувати будівлю, необхідні подальші археологічні та архітектурні дослідження.

Значна частина первісного міста лежить під сучасними будівлями та вулицями Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

У повідомленні міністерства не йшлося про жодні написи, саркофаги чи людські останки, які б дозволили встановити призначення цієї споруди. Дослідникам ще належить визначити її первісне призначення, дослідити підземний тунель та вивчити її зв'язок із сусідніми будівлями.

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