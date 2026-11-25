Дев’ятнадцять керамічних чаш, знайдених у глибокій криниці грецького монастиря, змінили уявлення про релігійне життя на горі Афон. Вчені виявили, що артефакти, прикрашені хрестами та християнськими написами, набагато древніші, ніж вважалося.

Чаші знайшли в монастирі Ватопеді, де, за давньою легендою, ченці ховали священні посудини у "Криниці Діви Марії", щоб захистити їх від піратів. Однак археологічні дані свідчать про те, що криниця насправді була спеціальним місцем для зберігання релігійних предметів, пише Arkeonews.

Під час розкопок навколо головної церкви монастиря у 2000 та 2001 роках було виявлено артефакти, що накопичилися всередині колодязя глибиною майже вісім метрів упродовж багатьох століть. Після реставрації багато з цих знахідок увійшли до колекції монастиря.

У новому дослідженні Ставроса Захаріадіса, виконаному в рамках магістерської дисертації в Університеті імені Арістотеля в Салоніках, було проаналізовано понад 100 керамічних предметів, зокрема 19 чаш.

Раніше ці чаші зазвичай датували XV та XVI століттями. Захаріадіс виявив відмінності у їхніх формах, глазурі та орнаменті, що вказують на значно ширший діапазон датування та кілька можливих місць виготовлення.

Чаші знайшли в монастирі Ватопеді Фото: Stavros Zachariadis Ченці ховали священні посудини у "Криниці Діви Марії", щоб захистити їх від піратів Фото: Stavros Zachariadis

Один екземпляр із жовтою глазур'ю нагадує кераміку, виготовлену в Салоніках у XIII та XIV століттях. Інші екземпляри мають спільні риси з пізньовізантійською керамікою з Фракії, тоді як два потири із зеленими смугами та нерівномірними кольоровими плямами нагадують вироби XV століття з острова Лемнос.

Написи дають додаткові докази того, що деякі посудини виготовлялися спеціально для християнських богослужінь. На одній з них викарбувано грецькі слова "ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΙΕΡΟΝ", що означає "Священний потир", оточені вигравіруваними хрестами.

На іншій — літери "IC XC NIKA", традиційна фраза, що означає "Ісус Христос перемагає". На третьому — "вузли Соломона" та напис, що вказує на святе святилище. Інші чаші мають кольорову глазур, хрести або прості геометричні візерунки; деякі не мають жодного оздоблення.

Керамічні посудини, ймовірно, були дешевшим варіантом, ніж чаші з золота чи срібла, особливо для монастиря з великою кількістю церков і каплиць. Захаріадіс припускає, що деякі з них були виготовлені на замовлення релігійних громад, а інші, можливо, були подаровані віруючими. Подібні зразки було зафіксовано й в інших місцях на горі Афон, у Салоніках та в похованнях у Нікеї.

Вміст колодязя також проливає світло на те, як ченці ставилися до предметів, що використовувалися у богослужінні. Згідно з дослідженням, посудини не просто викидали, коли вони ставали непридатними для богослужінь.

Це сховище використовувалося з XIII до XIX століття Фото: Stavros Zachariadis Деякі посудини виготовлялися спеціально для християнських богослужінь. Фото: Stavros Zachariadis

Їхній зв'язок із Євхаристією надавав їм релігійного значення, яке не залежало від їхньої матеріальної цінності чи практичного стану. Схоже, що колодязь слугував окремим місцем, де такі предмети можна було зберігати, не змішуючи їх зі звичайним сміттям.

Знахідки охоплюють кілька століть. Найдавніший артефакт датується приблизно серединою XII століття, тоді як найпізніші зразки походять із XIX століття. Тому Захаріадіс припускає, що це сховище використовувалося з XIII до XIX століття. Окрім чаш, археологи виявили тарілки, миски, глечики та уламки, а також срібну табличку із зображенням Діви Марії та невеликий посуд із зображенням святих Димитрія та Феодори Салонікських.

Шари всередині колодязя були порушені, ймовірно, людьми, які шукали коштовності. Втручання, яке раніше датували кінцем XVIII століття, тепер попередньо відносять до XIX століття, можливо, після Грецької революції 1821 року.

Оскільки шари були перемішані, дослідники не можуть точно встановити, коли саме кожна з чаш була туди поміщена. Посудини, ймовірно, додавалися поступово, хоча предмети різних епох також могли бути заховані разом.

Колодязь слугував окремим місцем, де такі предмети можна було зберігати, не змішуючи їх зі звичайним сміттям Фото: Stavros Zachariadis

Ця колекція пов'язує Ватопеді з гончарними центрами у всьому регіоні, зокрема з Салоніками, Серресом, Лемносом, Ізніком, Кютах'єю, Чанаккале, Дідимотейхо та італійською майолікою.

Ці знахідки мають значення не через свою матеріальну цінність, а через те, що вони свідчать про те, як покоління ченців ставилися до священних предметів. Їхнє збереження є рідкісним свідченням релігійного культу, гончарства та зв'язків монастиря з візантійським та османським світами.

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