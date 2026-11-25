Овальные броши викингов, возможно, были гораздо более индивидуальными, чем полагали исследователи. Исследование, проведенное с использованием 3D-сканирования, показало, что эти украшения не изготавливались серийно.

Овальные броши широко носили в Скандинавии в эпоху викингов — примерно с 750 по 1050 год н. э. Эти предметы стали символом скандинавской идентичности, и тысячи таких находок были обнаружены по всему миру викингов, пишет Archaeology News.

Археологи также обнаружили десятки тысяч обломков литейных форм в древних городах. Поскольку так много брошей были похожи друг на друга, а обломков форм было так много, исследователи предположили, что мастерские изготавливали их дешево и в больших количествах, используя стандартные образцы.

Дерек Парротт из Орхусского университета решил проверить это предположение. Повреждённые фрагменты форм трудно идентифицировать: многие из них сломаны, изношены или обожжены во время литья. Это затрудняет сопоставление фрагмента с готовой брошью только с помощью осмотра её поверхности.

Паротт создал 3D-модели 105 овальных брошей типа "Бердал" Фото: Antiquity

Паротт создал 3D-модели 105 овальных брошей типа "Бердал", найденных в Северной Европе, и сравнил их с 244 фрагментами форм из Рибе (Дания) — важного центра производства брошей. Сканирование выявило едва заметные отпечатки внутри поврежденных форм, которые было трудно разглядеть с помощью прежних методов.

Результаты оказались гораздо более скудными, чем ожидалось. Лишь пять брошей, найденных в Дании и Норвегии, совпадали с фрагментами форм из Рибе. В совокупности эти пять предметов соответствовали 58 частям формы.

Если бы Рибе поставляло большое количество одинаковых брошей с помощью системы массового производства, исследователи ожидали бы гораздо большего количества совпадений. Вместо этого небольшое количество свидетельствует о том, что броши изготавливались в разных частях мира викингов и были менее стандартизированными, чем считалось ранее.

Даже эти пять одинаковых брошей не были идентичными. Каждая из них имела индивидуальные декоративные детали, что свидетельствует о том, что мастера в Рибе использовали различные техники, а не придерживались одного фиксированного метода производства.

Даже броши, выполненные в привычных формах, могли отличаться друг от друга Фото: Antiquity

Эти выводы также подтверждают гипотезу о существовании морского маршрута "север–юг" вдоль западного побережья Скандинавии. Броши из Дании и Норвегии, совпадающие с фрагментами форм из Рибе, подтверждают эту гипотезу. Благодаря связи конкретных предметов с фрагментами форм, которые использовались для их литья, исследователи имеют возможность более четко изучить, как ювелирное искусство и ремесла распространялись между общинами.

Это исследование меняет представления археологов о типах брошей викингов. Похожие формы раньше считались свидетельством крупномасштабного производства, но результаты сканирования указывают на более широкий спектр местных методов и традиций.

Как отметил Парротт, скандинавы эпохи викингов не интересовались "быстрой модой": даже броши, выполненные в привычных формах, могли отличаться друг от друга.

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