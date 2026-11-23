Археологи обнаружили остатки римского военного штаба, построенного в Иерусалиме после разрушения города в 70 году н. э. Эта находка может помочь установить границы военного лагеря, в котором на протяжении более двух веков дислоцировались римские войска.

Исследование провел Шимон Гибсон из Университета Северной Каролины в Шарлотте. Анализируя материалы раскопок, древнюю керамику, архитектурные остатки и исторические источники, он предложил новую реконструкцию штаба Legio X Fretensis — Десятого римского легиона, пишет Arkeonews.

Римские войска под командованием Тита захватили Иерусалим в 70 году н. э. после длительной осады Фото: Journal of Roman Archaeology

Римские войска под командованием Тита захватили Иерусалим в 70 году н. э. после длительной осады. Значительная часть города, включая Второй Храм, была разрушена. Впоследствии Рим разместил там Десятый легион для удержания контроля над завоеванной территорией.

Историк I века Иосиф Флавий отметил, что Тит сохранил три монументальные башни — Фасаэль, Гиппикус и Мариамна — а также часть западной стены Иерусалима. Эти сооружения обеспечивали оборонительные позиции для солдат, оставшихся в городе.

Историки уже давно размещали римский лагерь где-то на Западном холме, охватывающем части современных армянского и еврейского кварталов. Однако точные границы лагеря оставались неизвестными, поскольку археологи обнаружили лишь несколько четко идентифицированных оборонительных сооружений.

Историки уже давно размещали римский лагерь где-то на Западном холме Фото: Journal of Roman Archaeology

Исследование Гибсона было посвящено раскопкам, проведенным археологом Магеном Броши в период с 1975 по 1978 годы к югу от современной Цитадели. Ранее неопубликованные записи об этом месте содержали сведения о двух массивных каменных стенах, обозначенных как W31 и W32. Они соединялись под прямым углом, образуя, вероятно, угол военного комплекса.

Одна стена имела длину примерно 9,5 метра, а другая — 7,6 метра. Обе стояли на остатках древней оборонительной башни, построенной ещё до римского завоевания. Это свидетельствует о том, что римские строители использовали имевшиеся укрепления при возведении своего штаба.

Керамика, найденная в соседних археологических отложениях, предоставила дополнительные доказательства для датировки. Некоторые типы керамики, которые ранее классифицировались как "раннеримские", продолжали изготавливаться после 70 года н. э., вероятно, вплоть до 130 года н. э. Этот период совпадает с вероятной датой строительства легионерского лагеря.

В ходе раскопок также была обнаружена наклонная дорога, сохранившаяся на протяжении примерно 37,7 метров. Её край был выложен крупными каменными блоками и повторно использованными колоннами. Гибсон предположил, что дорога, вероятно, вела к входу в западную оборонительную стену.

Ранее неопубликованные записи об этом месте содержали сведения о двух массивных каменных стенах Фото: Journal of Roman Archaeology

В совокупности стены, керамика и дорога подтверждают вероятность того, что археологи идентифицировали юго-западный угол штаба Десятого легиона.

Гибсон также сравнил это место с сохранившейся башней времён Ирода внутри Иерусалимской цитадели, которая, вероятно, обозначала северо-западный угол лагеря. Расстояние между этими двумя точками составляет примерно 285 метров.

Если военный комплекс имел примерно квадратную планировку, его размеры могли составлять около 285 на 285 метров, а площадь — 8,12 гектаров, или примерно 20 акров.

Гибсон оценивает, что штаб мог вмещать от 1 800 до 2 200 солдат и военных специалистов. Весь легион был значительно больше, что свидетельствует о том, что иерусалимский комплекс служил преимущественно региональным военно-административным центром. Другие подразделения, вероятно, действовали в отдельных местах по всей Иудее.

Если военный комплекс имел примерно квадратную планировку, его размеры могли составлять около 285 на 285 метров Фото: Journal of Roman Archaeology

Несмотря на длительное пребывание Десятого легиона в Иерусалиме, сохранилось относительно мало остатков его штаба. Гибсон исследовал, не демонтировали ли солдаты части комплекса перед тем, как покинуть город в конце III века н. э. Археологи обнаружили черепицу и водопроводные трубы с военными клеймами, а также отложения выброшенных строительных материалов, что может свидетельствовать о сносе или расчистке территории.

Однако некоторые римские сооружения могли исчезнуть и из-за того, что более поздние византийские строители повторно использовали их камень и другие материалы. В рассказе "Бордоского паломника", посетившего Иерусалим в 333 году н. э., упоминаются стены и дороги вокруг горы Сион, которые могут содержать подсказки относительно бывшего военного укрепления.

Археологам ещё предстоит установить полные границы лагеря и определить расположение его казарм, административных зданий и внутренних дорог. Однако определение возможного юго-западного угла дает отправную точку для понимания того, как Рим организовывал своё военное присутствие в Иерусалиме после разрушения города.

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