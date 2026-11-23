Археологи виявили залишки римського військового штабу, зведеного в Єрусалимі після руйнування міста у 70 році н. е. Ця знахідка може допомогти встановити межі військового табору, в якому упродовж понад двох століть дислокувалися римські війська.

Дослідження провів Шимон Гібсон із Університету Північної Кароліни в Шарлотті. Аналізуючи матеріали розкопок, стародавню кераміку, архітектурні залишки та історичні джерела, він запропонував нову реконструкцію штабу Legio X Fretensis — Десятого римського легіону, пише Arkeonews.

Римські війська під командуванням Тита захопили Єрусалим у 70 році н. е. після тривалої облоги Фото: Journal of Roman Archaeology

Римські війська під командуванням Тита захопили Єрусалим у 70 році н. е. після тривалої облоги. Значна частина міста, включаючи Другий Храм, була зруйнована. Згодом Рим розмістив там Десятий легіон для утримання контролю над завойованою територією.

Історик I століття Йосип Флавій зафіксував, що Тит зберіг три монументальні вежі — Фасаель, Гіппікус і Маріамна — а також частину західної стіни Єрусалима. Ці споруди забезпечували оборонні позиції для солдатів, які залишилися в місті.

Історики вже давно розміщували римський табір десь на Західному пагорбі, що охоплює частини сучасних вірменського та єврейського кварталів. Однак точні межі табору залишалися невідомими, оскільки археологи виявили лише кілька чітко ідентифікованих оборонних споруд.

Історики вже давно розміщували римський табір десь на Західному пагорбі Фото: Journal of Roman Archaeology

Дослідження Гібсона зосередилося на розкопках, проведених археологом Магеном Броші в період з 1975 по 1978 роки на південь від сучасної Цитаделі. Раніше неопубліковані записи з цього місця містили відомості про дві масивні кам'яні стіни, позначені як W31 та W32. Вони з'єднувалися під прямим кутом, утворюючи, ймовірно, кут військового комплексу.

Одна стіна мала довжину приблизно 9,5 метра, а інша — 7,6 метра. Обидві стояли на залишках стародавньої оборонної вежі, збудованої ще до римського завоювання. Це свідчить про те, що римські будівельники використовували наявні укріплення під час спорудження свого штабу.

Кераміка, знайдена в сусідніх археологічних відкладах, надала додаткові докази для датування. Деякі типи кераміки, які раніше класифікували як "ранньоримські", продовжували виготовляти після 70 року н. е., ймовірно, аж до 130 року н. е. Цей період збігається з ймовірною датою будівництва легіонерського табору.

Під час розкопок також було виявлено похилу дорогу, що збереглася на відстані приблизно 37,7 метрів. Її край був викладений великими кам'яними блоками та повторно використаними колонами. Гібсон припустив, що дорога, ймовірно, вела до входу в західну оборонну стіну.

Раніше неопубліковані записи з цього місця містили відомості про дві масивні кам'яні стіни Фото: Journal of Roman Archaeology

У сукупності стіни, кераміка та дорога підтверджують ймовірність того, що археологи ідентифікували південно-західний кут штабу Десятого легіону.

Гібсон також порівняв це місце з збереженою вежею часів Ірода всередині Єрусалимської цитаделі, яка, ймовірно, позначала північно-західний кут табору. Відстань між цими двома точками становить приблизно 285 метрів.

Якщо військовий комплекс мав приблизно квадратне планування, його розміри могли становити близько 285 на 285 метрів, а площа — 8,12 гектарів, або приблизно 20 акрів.

Гібсон оцінює, що штаб міг вміщувати від 1 800 до 2 200 солдатів та військових фахівців. Весь легіон був значно більшим, що свідчить про те, що єрусалимський комплекс слугував переважно регіональним військово-адміністративним центром. Інші підрозділи, ймовірно, діяли в окремих місцях по всій Юдеї.

Якщо військовий комплекс мав приблизно квадратне планування, його розміри могли становити близько 285 на 285 метрів Фото: Journal of Roman Archaeology

Попри тривале перебування Десятого легіону в Єрусалимі, збереглося відносно мало залишків його штабу. Гібсон досліджував, чи не демонтували солдати частини комплексу перед тим, як покинути місто наприкінці III століття н. е. Археологи виявили черепицю та водопровідні труби з військовими клеймами, а також відкладення викинутих будівельних матеріалів, що може свідчити про знесення або розчищення території.

Однак деякі римські споруди могли зникнути й через те, що пізніші візантійські будівельники повторно використовували їхній камінь та інші матеріали. У розповіді "Бордоського паломника", який відвідав Єрусалим у 333 році н. е., згадуються стіни та шляхи навколо гори Сіон, які можуть містити підказки щодо колишнього військового укріплення.

Археологам ще належить встановити повні межі табору та визначити розташування його казарм, адміністративних будівель і внутрішніх доріг. Проте визначення можливого південно-західного кута дає відправну точку для розуміння того, як Рим організовував свою військову присутність у Єрусалимі після руйнування міста.

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