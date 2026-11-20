Археологи, які проводили розкопки стародавнього буддійського пам'ятника у В'єтнамі виявили невелику золоту скриньку, заховану всередині бронзового контейнера. Артефакт пролежав під землею понад 1 300 років і містив дві крихітні реліквії.

Артефакт знайшли під час розкопок у 1985-1986 роках у вежі Тхап Нхан — стародавньому буддійському місці поблизу річки Лам у провінції Нге-Ан. На той час оригінальна вежа вже обвалилася, залишивши свої фундаменти похованими під землею, пише Arkeonews.

Під час розкопок археологи виявили порожнистий дерев'яний стовп, зібраний із частин стовбурів дерев. Усередині нього знаходився бронзовий контейнер, який захищав набагато меншу золоту скриньку.

Спочатку дослідники мали намір зберегти бронзову посудину в цілості для експонування. Однак відламаний кут показав, що всередині щось приховано. Коли археологи оглянули її уважніше, вони виявили золоту реліквію, яка містила два невеликі білуваті предмети, попіл та уламки обвугленого рису.

За даними Музею Нге-Ана, ця знахідка має особливе значення, оскільки це єдиний золотий буддійський релікварій такого типу, знайдений у В'єтнамі. Артефакт датується VII або VIII століттям, що свідчить про буддійські релігійні обряди в цьому регіоні понад тринадцять століть тому.

Артефакт знайшли під час розкопок у вежі Тхап Нхан Фото: Báo Nghệ An

Всередині золотого контейнера містилися останки, відомі як "шаріра". Ці реліквії асоціюються з кремованими останками Будди або шанованих ченців та релігійних вчителів.

Реліквії традиційно розміщували всередині ступ — релігійних пам'яток, де послідовники збиралися, щоб молитися чи залишати підношення. Їхнє розміщення всередині вежі Тхап Нхан свідчить про те, що споруда слугувала не лише місцем поклоніння, а й сховищем для священних предметів.

Сам золотий релікварій надзвичайно малий. Розміри скриньки становлять лише 8 сантиметрів у довжину, 5 у ширину та 5,5 у висоту. Попри скромні розміри, артефакт важить приблизно 200 грамів. Його окрема кришка нагадує мініатюрний дах, що надає скриньці вигляду крихітної релігійної споруди.

Кришку вкривають шестипелюсткові квіти, а по периметру корпусу скриньки проходить смуга зі стилізованих квітів лотоса. Візерунки були ретельно викарбувані на золоті, що свідчить про майстерність ремісників, які створили цей артефакт.

Попри скромні розміри, артефакт важить приблизно 200 грамів Фото: Báo Nghệ An

Квітка лотоса в буддійській традиції символізує чистоту та духовне пробудження, оскільки росте в мутній воді, водночас даруючи чисту й прекрасну квітку. Тому її зображення на релікварії відображало релігійне значення цього предмета та вірування, пов'язані з реліквіями всередині.

У 2017 році В'єтнам офіційно визнав золотий релікварій Тхап Нхан національним скарбом. Сьогодні ця невелика золота скринька дає рідкісну можливість зазирнути у релігійні традиції, художні навички та майстерність ранньосередньовічного В'єтнаму.

Її відкриття також є матеріальним свідченням того, як буддійські громади захищали та шанували священні реліквії понад тисячу років тому. Хоча природа предметів, що містяться всередині, залишається невідомою, сама реліквія продовжує розкривати важливі деталі історії буддизму в Південно-Східній Азії.

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