Археологи, проводившие раскопки древнего буддийского памятника во Вьетнаме, обнаружили небольшой золотой ларчик, спрятанный внутри бронзового контейнера. Артефакт пролежал под землей более 1 300 лет и содержал две крошечные реликвии.

Артефакт был обнаружен в ходе раскопок в 1985–1986 годах в башне Тхап Нхан — древнем буддийском месте недалеко от реки Лам в провинции Нге-Ан. К тому времени оригинальная башня уже обрушилась, оставив свои фундаменты погребёнными под землёй, пишет Arkeonews.

В ходе раскопок археологи обнаружили полый деревянный столб, собранный из частей стволов деревьев. Внутри него находился бронзовый контейнер, защищавший гораздо меньший по размеру золотой ларец.

Изначально исследователи намеревались сохранить бронзовый сосуд в целости и сохранности для экспонирования. Однако отломанный угол показал, что внутри что-то спрятано. Когда археологи осмотрели её внимательнее, они обнаружили золотую реликвию, в которой находились два небольших беловатых предмета, пепел и обломки обугленного риса.

По данным Музея Нге-Ана, эта находка имеет особое значение, поскольку это единственный золотой буддийский реликварий такого типа, обнаруженный во Вьетнаме. Артефакт датируется VII или VIII веком, что свидетельствует о буддийских религиозных обрядах в этом регионе более тринадцати веков назад.

Артефакт был обнаружен в ходе раскопок в башне Тхап Нхан Фото: Báo Nghệ An

Внутри золотого контейнера находились останки, известные как "шарира". Эти реликвии ассоциируются с кремированными останками Будды или почитаемых монахов и религиозных учителей.

Реликвии традиционно размещались внутри ступ — религиозных памятников, где последователи собирались, чтобы молиться или оставлять подношения. Их размещение внутри башни Тхап Нхан свидетельствует о том, что сооружение служило не только местом поклонения, но и хранилищем священных предметов.

Сам золотой реликварий чрезвычайно мал. Размеры шкатулки составляют всего 8 сантиметров в длину, 5 в ширину и 5,5 в высоту. Несмотря на скромные размеры, артефакт весит примерно 200 граммов. Его отдельная крышка напоминает миниатюрную крышу, что придает шкатулке вид крошечного религиозного сооружения.

Крышку украшают шестилепестковые цветы, а по периметру корпуса шкатулки проходит полоса из стилизованных цветов лотоса. Узоры были тщательно выгравированы на золоте, что свидетельствует о мастерстве ремесленников, создавших этот артефакт.

Несмотря на скромные размеры, артефакт весит примерно 200 граммов Фото: Báo Nghệ An

Цветок лотоса в буддийской традиции символизирует чистоту и духовное пробуждение, поскольку растёт в мутной воде, при этом даря чистый и прекрасный цветок. Поэтому её изображение на реликварии отражало религиозное значение этого предмета и верования, связанные с реликвиями, хранящимися внутри.

В 2017 году Вьетнам официально признал золотой реликварий Тхап Нхан национальным достоянием. Сегодня этот небольшой золотой ларец даёт редкую возможность заглянуть в религиозные традиции, художественные навыки и мастерство раннесредневекового Вьетнама.

Её открытие также является материальным свидетельством того, как буддийские общины защищали и почитали священные реликвии более тысячи лет назад. Хотя природа предметов, содержащихся внутри, остаётся неизвестной, сама реликвия продолжает раскрывать важные детали истории буддизма в Юго-Восточной Азии.

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