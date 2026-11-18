Археологи обнаружили остатки необычного восьмиугольного сооружения на небольшом японском острове Куросима. Это 900-летнее сооружение, вероятно, было буддийской пагодой или другим сакральным сооружением.

Сооружение обнаружили на археологическом объекте Осато на острове Куросима. Фундамент обнаружила группа ученых под руководством профессора Сатоси Наказоно из Международного университета Кагосимы, сообщает Arkeonews.

Археологические раскопки в Осато ведутся с 2014 года. За это время исследователи обнаружили керамику, кровельную черепицу и другие предметы, происходящие из Китая и различных регионов Японии. Однако до недавнего времени у них было мало доказательств, указывающих, к каким именно зданиям когда-то принадлежали эти материалы.

Недавно обнаруженный фундамент имеет необычную восьмиугольную форму. Согласно сообщению университета, опубликованному 27 октября 2026 года, расстояние между противоположными углами его верхней части составляло примерно 8,9 метра. Каждая сторона имела длину около 3,4 метра, тогда как более широкая нижняя часть, вероятно, достигала 10–11 метров.

Археологические раскопки в Осато ведутся с 2014 года Фото: Kagoshima International University

Исследователи также обнаружили ряды камней вокруг фундамента и следы обожженной земли поблизости. Само главное сооружение не сохранилось, поэтому его первоначальный вид и точное назначение остаются неизвестными. Однако её характерная планировка дала археологам новое направление для исследований.

Восьмиугольные сооружения имеют долгую историю в религиозной архитектуре Восточной Азии. В Японии и Китае такая форма использовалась для буддийских пагод и религиозных залов, что делает её важным подсказкой при изучении руин на Куросиме.

Команда Наказоно полагает, что это сооружение, вероятно, служило опорой для пагоды, религиозного зала или другого священного здания. Её расположение к югу от главного поселения, в районе, считающемся религиозно значимым, подтверждает эту гипотезу. Найденные поблизости китайские кровельные черепицы являются ещё одним свидетельством связи с религиозной архитектурой.

Исследователи сравнили остатки с несколькими известными образцами, в частности с девятиэтажной восьмиугольной пагодой храма Хосё-дзи в Киото и трехэтажной восьмиугольной пагодой храма Анраку-дзи в Нагано. Подобные сооружения в Китае также дают основания предположить, как этот архитектурный стиль распространился по Восточной Азии.

Хотя эти сравнения не доказывают, что сооружение на Куросиме было пагодой, они указывают на то, что на острове когда-то могло стоять религиозное сооружение, на которое оказали влияние архитектурные традиции других частей региона.

Куросима — самое южное из известных мест в Японии, где были найдены черепицы, связанные с китайской династией Южная Сун. Подобные материалы также были обнаружены в Хакате — главном центре морской торговли между Китаем и Японией в Средневековье — и в других местах на острове Кюсю.

Недавно обнаруженный фундамент имеет необычную восьмиугольную форму. Фото: Kagoshima International University

В 2015 году Наказоно и его коллеги идентифицировали черепицу в Нинбо (Китай), изготовленную по тем же формам, что и образцы, найденные в Японии. Химический анализ подтвердил их китайское происхождение. Это стало убедительным доказательством того, что материалы преодолели примерно 1 000 километров морского пути, прежде чем добраться до Японии.

Восьмиугольный фундамент теперь позволяет предположить, для чего они предназначались. Черепица, вероятно, покрывала крышу религиозного сооружения, что свидетельствует о том, что китайское влияние распространялось не только на товары, но и на архитектурные традиции.

Исследователи полагают, что остров Куросима, вероятно, играл определенную роль в морских перевозках между Кюсю, Хакатой и более отдаленными пунктами назначения. Однако пока нет достаточных доказательств, чтобы установить, останавливались ли китайские корабли непосредственно на этом острове.

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