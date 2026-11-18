Археологи виявили залишки незвичайної восьмикутної споруди на невеликому японському острові Куросіма. Ця 900-річна споруда, ймовірно, була буддійською пагодою або іншою сакральною спорудою.

Споруду знайшли на археологічному місці Осато на острові Куросіма. Фундамент виявила команда вчених під керівництвом професора Сатоші Наказоно з Міжнародного університету Кагосіми, пише Arkeonews.

Археологічні розкопки в Осато тривають з 2014 року. За цей час дослідники виявили кераміку, дахову черепицю та інші предмети, що походять з Китаю та різних регіонів Японії. Однак донедавна вони мали мало доказів, які б вказували, до яких саме будівель колись належали ці матеріали.

Нещодавно виявлений фундамент має незвичайну восьмикутну форму. Згідно з повідомленням університету, опублікованим 27 жовтня 2026 року, відстань між протилежними кутами його верхньої частини становила приблизно 8,9 метра. Кожна сторона мала довжину близько 3,4 метра, тоді як ширша нижня частина, ймовірно, сягала 10–11 метрів.

Археологічні розкопки в Осато тривають з 2014 року Фото: Kagoshima International University

Дослідники також виявили ряди каменів навколо фундаменту та сліди обпаленої землі поблизу. Сама головна споруда не збереглася, тому її первісний вигляд і точне призначення залишаються невідомими. Проте її характерне планування надало археологам новий напрямок для досліджень.

Восьмикутні споруди мають довгу історію в релігійній архітектурі Східної Азії. У Японії та Китаї така форма використовувалася для буддійських пагод і релігійних залів, що робить її важливою підказкою під час вивчення залишків на Куросімі.

Команда Наказоно вважає, що ця споруда, ймовірно, слугувала опорою для пагоди, релігійного залу або іншої священної будівлі. Її розташування на південь від головного поселення, у районі, що вважається релігійно значущим, підтверджує цю гіпотезу. Знайдені поблизу китайські дахові черепиці є ще одним свідченням зв'язку з релігійною архітектурою.

Дослідники порівняли залишки з кількома відомими зразками, зокрема з дев'ятиповерховою восьмикутною пагодою храму Хошо-дзі в Кіото та триповерховою восьмикутною пагодою храму Анраку-дзі в Нагано. Схожі споруди в Китаї також дають підстави припустити, як цей архітектурний стиль поширився по Східній Азії.

Хоча ці порівняння не доводять, що споруда на Курошімі була пагодою, вони вказують на те, що на острові колись могла стояти релігійна споруда, на яку вплинули архітектурні традиції інших частин регіону.

Куросіма є найпівденнішим відомим місцем у Японії, де було знайдено черепицю, пов'язану з китайською династією Південна Сун. Подібні матеріали також було виявлено в Хакаті — головному центрі морської торгівлі між Китаєм і Японією в Середньовіччі — та в інших місцях на острові Кюсю.

Нещодавно виявлений фундамент має незвичайну восьмикутну форму. Фото: Kagoshima International University

У 2015 році Наказоно та його колеги ідентифікували черепицю в Нінбо (Китай), виготовлену за тими самими формами, що й зразки, знайдені в Японії. Хімічний аналіз підтвердив їхнє китайське походження. Це стало переконливим доказом того, що матеріали подолали приблизно 1 000 кілометрів морського шляху, перш ніж дістатися Японії.

Восьмикутний фундамент тепер дає можливе пояснення їхнього призначення. Черепиця, ймовірно, покривала дах релігійної споруди, що свідчить про те, що китайський вплив поширювався не лише на товари, а й на архітектурні практики.

Дослідники вважають, що остів Куросіма, ймовірно, відігравав певну роль у морських перевезеннях між Кюшу, Хакатою та більш віддаленими пунктами призначення. Однак поки що немає достатніх доказів, щоб встановити, чи зупинялися китайські кораблі безпосередньо на цьому острові.

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