Овальні брошки вікінгів, можливо, були набагато більш індивідуальними, ніж вважали дослідники. Дослідження, проведене з використанням 3D-сканування, показало, що ці прикраси не виготовляли масово.

Овальні брошки широко носили у Скандинавії в епоху вікінгів — приблизно з 750 до 1050 року н. е. Ці предмети стали символом скандинавської ідентичності, і тисячі таких знахідок було виявлено по всьому світу вікінгів, пише Archaeology News.

Археологи також виявили десятки тисяч уламків ливарних форм у стародавніх містах. Оскільки так багато брошок були схожими між собою, а уламків форм було так багато, дослідники припускали, що майстерні виробляли їх дешево та у великих кількостях, використовуючи стандартні зразки.

Дерек Парротт з Орхуського університету вирішив перевірити це припущення. Пошкоджені фрагменти форм важко ідентифікувати: багато з них зламані, зношені або обпалені під час лиття. Це ускладнює зіставлення фрагмента з готовою брошкою лише за допомогою огляду її поверхні.

Паротт створив 3D-моделі 105 овальних брошок типу "Бердал" Фото: Antiquity

Паротт створив 3D-моделі 105 овальних брошок типу "Бердал", знайдених у Північній Європі, і порівняв їх із 244 фрагментами форм із Рібе (Данія) — важливого центру виробництва брошок. Сканування виявило ледь помітні відбитки всередині пошкоджених форм, які було важко розгледіти за допомогою попередніх методів.

Результати виявилися набагато обмеженішими, ніж очікувалося. Лише п'ять брошок, знайдених у Данії та Норвегії, збігалися з фрагментами форм із Рібе. Разом ці п'ять предметів відповідали 58 частинам форми.

Якби Рібе постачало велику кількість однакових брошок за допомогою системи масового виробництва, дослідники очікували б набагато більше збігів. Натомість невелика кількість свідчить про те, що брошки виготовлялися в різних місцях світу вікінгів і були менш стандартизованими, ніж вважалося раніше.

Навіть ці п'ять брошок, що збіглися, не були ідентичними. Кожна з них мала індивідуальні декоративні деталі, що свідчить про те, що майстри в Рібе використовували різні техніки, а не дотримувалися одного фіксованого методу виробництва.

Навіть брошки, створені за звичними формами, могли відрізнятися одна від одної Фото: Antiquity

Ці висновки також підтверджують гіпотезу про існування морського маршруту "північ–південь" уздовж західного узбережжя Скандинавії. Брошки з Данії та Норвегії, що збігаються з фрагментами форм із Рібе, підтверджують цю гіпотезу. Завдяки зв'язку конкретних предметів із фрагментами форм, які використовувалися для їхнього лиття, дослідники мають можливість чіткіше вивчити, як ювелірне мистецтво та ремесла поширювалися між громадами.

Це дослідження змінює те, як археологи інтерпретують типи брошок вікінгів. Схожі форми колись розглядалися як свідчення великомасштабного виробництва, але сканування вказують на ширший спектр місцевих методів і традицій.

Як зазначив Парротт, скандинави епохи вікінгів не цікавилися "швидкою модою": навіть брошки, створені за звичними формами, могли відрізнятися одна від одної.

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