Експерти розкрили оптимальну стратегію підготовки до надзвичайних ситуацій — як насправді слід робити запаси.

Протягом останніх кількох років створення запасів стало однією з найобговорюваніших тем — у більшості людей може виникнути спокуса піти до магазину й у паніці скупити все, що могло б знадобитися в екстреній ситуації. Однак експерти застерігають, що поспішне формування "аварійного запасу" може лише поглибити дефіцит товарів, пише Daily Mail.

Натомість вчені радять формувати запаси поступово, протягом кількох тижнів. Вважається, що такий підхід дозволить розподілити фінансове навантаження на сімейний бюджет, а також зменшить ризик панічних покупок, через які полиці супермаркетів можуть спорожніти.

За словами старшого викладача маркетингу в Лондонському університеті королеви Марії, доктора Сайеда Ельхуші, запаси слід формувати протягом місяця, додаючи по два-три товари під час кожного візиту до магазину.

Експерти радять почати з закупівлі води та консервів, а потім додавати ліки та батарейки. Це дозволить рівномірно розподілити попит серед роздрібних мереж, знизити витрати домогосподарств та надасть людям чіткий план.

Пандемія коронавірусу вже показала, що першими з полиць супермаркетів зникають туалетний папір, макарони та товари першої необхідності. Простіше кажучи, навіть якщо кожен покупець візьме трохи, полиці все одно можуть спорожніти, якщо це зроблять усі одночасно. Водночас очікування порожніх полиць посилює відчуття терміновості та страху. Це, у свою чергу, змінює поведінку покупців: відчуваючи загрозу, люди починають купувати більше, що призводить до реального або уявного дефіциту.

Дослідники зазначають, що дефіцит робить товари більш бажаними та змушує людей розкуповувати їх у більшій кількості та в короткі терміни. Наприклад, минулого місяця європейські уряди закликали людей створити триденний запас їжі та води на випадок надзвичайної ситуації — це спричинило повсюдну паніку: у деяких супермаркетах з полиць розкуповували консерви та бутильовану воду.

Експерти пояснюють, що більш спокійний та організований підхід — найкращий спосіб підготуватися до несподіванок.

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