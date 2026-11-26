Эксперты раскрыли оптимальную стратегию подготовки к чрезвычайным ситуациям — как на самом деле следует делать закупы.

В последние несколько лет создание запасов стало одной из самых обсуждаемых тем — у большинства людей может возникнуть соблазн отправиться в магазин и в панике скупить все, что могло бы понадобиться в экстренной ситуации. Однако эксперты предупреждают, что поспешное формирование "тревожного запаса" может лишь усугубить дефицит товаров, пишет Daily Mail.

Вместо этого ученые советуют создавать запасы постепенно, в течение нескольких недель. Считается, что такой подход позволит распределить финансовую нагрузку на семейный бюджет, а также снизит риск панических покупок, из-за которых полки супермаркетов могут опустеть.

По словам старшего преподавателя маркетинга в Лондонском университете королевы Марии, доктора Сайеда Эльхуши, запасы следует создавать в течение месяца, добавляя по два-три товара при каждом посещении магазина.

Эксперты советуют начать с закупки воды и консервов, а затем добавлять медикаменты и батарейки. Это позволит равномерно распределить спрос для розничных сетей, снизить расходы для домохозяйств и предоставит людям четкий план.

Пандемия коронавируса уже показала, что первыми с полок супермаркетов исчезают туалетная бумага, макароны и товары первой необходимости. Проще говоря, даже если каждый покупатель возьмет немного, полки все равно могут опустеть, если это сделают все одновременно. В то же время ожидание пустых полок усиливает чувство срочности и страха. Это в свою очередь меняет поведение покупателей: чувствуя угрозу, люди начинают покупать больше, что приводит к реальному или мнимому дефициту.

Исследователи отмечают, что дефицит делает товары более желанными и заставляет людей сметать их с полок в большем количестве и в короткие сроки. Например, в прошлом месяце европейские правительства призвали людей создать трехдневный запас еды и воды на случай чрезвычайной ситуации — это привело к повсеместной панике: в некоторых супермаркетах с полок смели консерв и бутилированную воду.

Эксперты поясняют, что более спокойный и организованный подход — лучший способ подготовиться к неожиданностям.

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