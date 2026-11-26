Археологи витягли з уламків королівського військового корабля в Балтійському морі надзвичайно добре збережену кольчугу XV століття та унікальний ящик для боєприпасів. Ці знахідки можуть розкрити нові подробиці про середньовічну зброю, військове спорядження та життя солдатів на борту королівських кораблів.

Артефакти знайшли на кораблі "Грібшунден", також відомому як "Грифон" — флагманському кораблі короля Ганса, короля Данії та Норвегії. Корабель затонув у 1495 році, але археологи офіційно ідентифікували його уламки лише у 2013 році — через десятиліття після того, як його вперше виявили у 1970-х роках біля південного узбережжя Швеції, пише Live Science.

Кольчуга, виготовлена зі сплаву міді, лежала на морському дні повністю оголеною. За словами Рольфа Вармінга, археолога Стокгольмського університету та керівника дослідницького проєкту "Грифон", ця знахідка стала несподіванкою.

"Кольчуга, що досить несподівано, була повністю оголеною, — розповів Вармінг. — Ми натрапили на неї випадково, і це свідчить про те, скільки ще залишається на місці затонулого корабля".

Артефакти знайшли на кораблі "Грібшунден", також відомому як "Грифон" Фото: Wikimedia Commons

Дослідники вважають, що кольчуга, ймовірно, належала одному з німецьких найманців, відомих як "ландскнехти", які перебували на борту корабля під час його затоплення. Історичні джерела підтверджують, що ці солдати супроводжували короля Ганса під час його подорожі 1495 року.

Родріго Пачеко-Руїс, співавтор дослідження з Саутгемптонського університету, припустив, що ділянка, де було знайдено обладунок, могла слугувати місцем зберігання військового спорядження. Однак її точне призначення поки що не встановлено.

Знайдена кольчуга була надзвичайно високої якості, але це не обов'язково означає, що вона належала елітному лицареві. Зброя такого типу могла залишатися в користуванні протягом десятиліть, піддаючись ремонту або переходячи від одного солдата до іншого.

"Грібшунден" описували як своєрідний "плавучий замок". У 1495 році король Ганс відплив до Калмара у Швеції, щоб домовитися про політичний союз і повернути Швецію до союзу з Данією та Норвегією. Його супроводжували близько 150 німецьких найманців.

Експедиція також мала на меті продемонструвати військову міць Данії. Як пояснив Вармінг, німецькі та швейцарські найманці вважалися одними з найкращих солдатів того часу.

Кольчугу знайшли випадково, під час документування інших знахідок Фото: Florian Huber

Однак під час зупинки в порту Роннебі, що на території сучасної Швеції, на борту корабля спалахнула пожежа. Можливо, причиною стала блискавка. Військовий корабель затонув, а очевидці, які врятувалися, повідомляли, що загинуло багато людей. Король Ганс вижив, оскільки в момент катастрофи перебував на березі.

Залишки корабля упродовж століть збереглися напрочуд добре. Це значною мірою завдяки низькій солоності Балтійського моря та відсутності корабельних черв'яків — молюсків, яких іноді називають "морськими термітами", оскільки вони пошкоджують дерев'яні судна.

Кольчуга була не єдиною значущою знахідкою, зробленою під час останньої експедиції. Дослідники також виявили унікальний ящик для боєприпасів, відомий під німецькою назвою "zeuglade".

Команда зібрала кілька зразків з внутрішньої сторони ящика, щоб визначити, що в ньому містилося. Вчені особливо зацікавлені у виявленні можливих слідів пороху. Скриня, ймовірно, також належала німецьким найманцям на борту "Грібшундена".

Під час документування знахідки Вармінг несподівано помітив оголені фрагменти кольчуги поблизу скрині. Інші предмети в цій же зоні можуть вказувати на наявність додаткових скринь. Це дало дослідникам підстави припустити, що простір під носовою частиною корабля — піднятою бойовою платформою в передній частині судна — використовувався для зберігання військового спорядження.

Вчені досліджують знайдену кольчугу та скриню Фото: Johan Hellsing/Tandläkare Hellsing

Наразі дослідницька група проводить хімічний аналіз обладунків та скрині, щоб встановити їхнє походження. Вчені сподіваються, що результати дадуть відповідь на важливе питання: чи наймані солдати привозили на борт власні боєприпаси та знаряддя, чи королівський флот забезпечував їх усім необхідним?

Знайшовши відповідь, можна отримати цінну інформацію про військову логістику та системи постачання наприкінці XV століття. Ці знахідки також свідчать про те, скільки інформації про середньовічну війну може досі залишатися прихованою під поверхнею Балтійського моря.

Інші новини науки