Археологи извлекли из обломков королевского военного корабля в Балтийском море чрезвычайно хорошо сохранившуюся кольчугу XV века и уникальный ящик для боеприпасов. Эти находки могут раскрыть новые подробности о средневековом оружии, военном снаряжении и жизни солдат на борту королевских кораблей.

Артефакты были найдены на корабле "Грибшунден", также известном как "Грифон" — флагманском корабле короля Ганса, короля Дании и Норвегии. Корабль затонул в 1495 году, но археологи официально идентифицировали его обломки лишь в 2013 году — спустя десятилетие после того, как его впервые обнаружили в 1970-х годах у южного побережья Швеции, пишет Live Science.

Кольчуга, изготовленная из медного сплава, лежала на морском дне полностью обнажённой. По словам Рольфа Варминга, археолога Стокгольмского университета и руководителя исследовательского проекта "Грифон", эта находка стала неожиданностью.

"Кольчуга, что довольно неожиданно, была полностью обнажена, — рассказал Варминг. — Мы наткнулись на неё случайно, и это свидетельствует о том, сколько ещё остаётся на месте затонувшего корабля".

Артефакты были обнаружены на корабле "Грибшунден", также известном как "Грифон" Фото: Wikimedia Commons

Исследователи полагают, что кольчуга, вероятно, принадлежала одному из немецких наемников, известных как "ландскнехты", которые находились на борту корабля во время его затопления. Исторические источники подтверждают, что эти солдаты сопровождали короля Ганса во время его путешествия в 1495 году.

Родриго Пачеко-Руис, соавтор исследования из Саутгемптонского университета, высказал предположение, что участок, на котором были найдены доспехи, мог служить местом хранения военного снаряжения. Однако его точное назначение пока не установлено.

Найденная кольчуга отличалась исключительно высоким качеством, но это не обязательно означает, что она принадлежала элитному рыцарю. Оружие такого типа могло оставаться в употреблении на протяжении десятилетий, подвергаясь ремонту или переходя от одного солдата к другому.

"Грибшунден" описывали как своеобразный "плавучий замок". В 1495 году король Ганс отплыл в Калмар в Швеции, чтобы договориться о политическом союзе и вернуть Швецию в союз с Данией и Норвегией. Его сопровождали около 150 немецких наемников.

Экспедиция также ставила целью продемонстрировать военную мощь Дании. Как пояснил Варминг, немецкие и швейцарские наемники считались одними из лучших солдат того времени.

Кольчугу нашли случайно, во время документирования других находок Фото: Florian Huber

Однако во время остановки в порту Роннеби, расположенном на территории современной Швеции, на борту корабля вспыхнул пожар. Возможно, причиной послужила молния. Военный корабль затонул, а спасшиеся очевидцы сообщали, что погибло много людей. Король Ганс выжил, поскольку в момент катастрофы находился на берегу.

Остатки корабля на протяжении веков сохранились удивительно хорошо. Это в значительной степени благодаря низкой солености Балтийского моря и отсутствию корабельных червей — моллюсков, которых иногда называют "морскими термитами", поскольку они повреждают деревянные суда.

Кольчуга была не единственной значимой находкой, сделанной в ходе последней экспедиции. Исследователи также обнаружили уникальный ящик для боеприпасов, известный под немецким названием "zeuglade".

Команда собрала несколько образцов с внутренней стороны ящика, чтобы определить, что в нём находилось. Учёные особенно заинтересованы в обнаружении возможных следов пороха. Сундук, вероятно, также принадлежал немецким наёмникам на борту "Грибшундена".

Во время документирования находки Варминг неожиданно заметил обнаженные фрагменты кольчуги рядом с сундуком. Другие предметы в этой же зоне могут указывать на наличие дополнительных сундуков. Это дало исследователям основания предположить, что пространство под носовой частью корабля — приподнятой боевой платформой в передней части судна — использовалось для хранения военного снаряжения.

Ученые исследуют найденную кольчугу и сундук Фото: Johan Hellsing/Tandläkare Hellsing

В настоящее время исследовательская группа проводит химический анализ доспехов и сундука, чтобы установить их происхождение. Учёные надеются, что результаты дадут ответ на важный вопрос: привозили ли наемные солдаты на борт собственные боеприпасы и оружие, или королевский флот обеспечивал их всем необходимым?

Найдя ответ, можно получить ценную информацию о военной логистике и системах снабжения в конце XV века. Эти находки также свидетельствуют о том, сколько информации о средневековой войне может до сих пор оставаться скрытой под поверхностью Балтийского моря.

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