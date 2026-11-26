Фанати Grand Theft Auto VI масово відвідують стриптиз-клуби з проханнями виконати танці у стилі тих, що представлені в грі.

З моменту виходу Grand Theft Auto VI минуло лише кілька днів, але фанати по всьому світу масово божеволіють: прогулюють роботу, руйнують стосунки та проводять неймовірну кількість часу, граючи в GTA VI. Але тепер дослідники помітили ще щось: фанати гри масово кинулися до стриптиз-клубів із проханнями виконати приватні танці так, як це роблять дівчата з клубу Jack of Hearts, пише Daily Mail.

Одна з мереж стриптиз-клубів повідомила про різке зростання кількості запитів на приватні танці — відвідувачі просять дівчат рухатися так, щоб імітувати виступи з гри. Більше того, деякі відвідувачі прямо запитують, коли співробітники влаштують їм у реальності те саме, "що є в GTA VI".

Представники мережі стриптиз-клубів вирішили задовольнити це прохання — компанія найняла професійну хореографку Брук Вайлд, щоб вона вивчила постановку та запам’ятала точні рухи танцівниць.

У GTA VI є три стриптиз-клуби, де гравці можуть насолодитися віртуальними приватними танцями Фото: GTA 6

Зазначимо, що в GTA VI є три стриптиз-клуби, де гравці можуть насолодитися віртуальними приватними танцями:

Nine1Nine;

Jack of Hearts;

Delights Cabaret.

Шанувальники гри відзначають, що розробники з Rockstar доклали максимум зусиль: освітлення, проробка шкіри та те, як танцівниці рухаються, як повертаються і як дивляться — все це не залишилося поза увагою гравців.

У результаті віртуальні стриптиз-клуби стали настільки популярними, що багато геймерів тепер мріють побачити щось подібне й у реальному житті. За словами президентки та операційної директорки Spearmint Rhino Кеті Верчер, попит на подібні враження сьогодні високий як ніколи — вони отримали сотні запитів від шанувальників Spearmint Rhino.

Стриптиз-клуби — культова частина цієї серії ігор, і у Spearmint Rhino є всі можливості, щоб подарувати геймерам подібний досвід у реальності. Хореографка витратила понад 48 годин на вивчення гри, щоб запам’ятати точні рухи віртуальних танцівниць.

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