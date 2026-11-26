Фанаты Grand Theft Auto VI массово посещают стриптиз-клубы с просьбами исполнить танцы в стиле тех, что представлены в игре.

С момента выхода Grand Theft Auto VI прошло всего несколько дней, но фанаты по всему земному миру массово сходят с ума: прогуливают работу, разрушают отношения и проводят невероятное количество времени, играя в GTA VI. Но теперь исследователи заметили нечто еще: фанаты игры массово ринулись в стриптиз-клубы с просьбами исполнить приватные танцы так, как это делают девушки из клуба Jack of Hearts, пишет Daily Mail.

Одна из сетей стриптиз-клубов заявила о резком росте числа запросов на приватные танцы — посетители просят девушек двигаться так, чтобы имитировать выступления из игры. Более того, некоторые посетители прямо спрашивают, когда сотрудники устроят им в реальности то же самое, "что есть в GTA VI".

Представители сети стриптиз-клубов решили удовлетворить этот запрос — компания наняла профессионального хореографа Брук Уайлд, чтобы она изучила игру и запомнила точные движения танцовщиц.

В GTA VI есть три стриптиз-клуба, где игроки могут насладиться виртуальными приватными танцами Фото: Rockstar Games

Отметим, что в GTA VI есть три стриптиз-клуба, где игроки могут насладиться виртуальными приватными танцами:

Nine1Nine;

Jack of Hearts;

Delights Cabaret.

Фанаты игры отмечают, что разработчики из Rockstar выложились по полной: освещение, проработка кожи и то, как танцовщицы двигаются, как поворачиваются и как смотрят — не осталось без внимания игроков.

В результате виртуальные стриптиз-клубы стали настолько популярными, что многие геймеры теперь жаждут увидеть нечто подобное и в реальной жизни. По словам президента и операционного директора Spearmint Rhino Кэти Верчер, спрос на подобные впечатления сегодня высок как никогда — они получили сотни запросов от фанатов Spearmint Rhino.

Стриптиз-клубы — культовая часть этой игровой серии, и у Spearmint Rhino есть все возможности, чтобы подарить геймерам подобный опыт в реальности. Хореограф потратила более 48 часов на изучение игры, чтобы запомнить точные движения виртуальных танцовщиц.

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