В новом исследовании ученые выявили ключевые черты личности, которые затрудняют поиск любви.

Некоторые люди годами безуспешно пытаются найти любовь, но им постоянно что-то мешает. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что причина может крыться в особенностях вашего характера: команда выделила ключевые черты личности, которые значительно усложняют построение отношений, пишет Daily Mail.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Personality, указывают на то, что люди, отличающиеся любопытством, креативностью и стремлением к новым впечатлениям, чаще остаются одинокими.

Более того, к одиночеству также склонны люди с высоким уровнем психопатических черт и определенных форм нарциссизма. Авторы отмечают, что импульсивность, низкий уровень эмпатии и отсутствие раскаяния — качества, характерные для психопатии — больше всего препятствуют созданию и поддержанию долгосрочных отношений.

Статистика свидетельствует о том, что в последние десятилетия все больше взрослых в возрасте 30-34 лет не состоят в браке и остаются одинокими. И все же, несмотря на рост этих показателей, до сих пор проводилось мало исследований того, какие именно черты личности повышают вероятность остаться в одиночестве.

Ученые обнаружили, что некоторые черты личности — весьма вероятны предикторы, поскольку влияют на поведение человека на трех ключевых этапах развития отношений:

возникновение взаимного интереса;

формирование союза;

поддержание союза.

Исследование было проведено командой немецких исследователей из Университета Никосии. Команда проанализировала данные 14 этапов масштабного лонгитюдного исследования, проведенного в Германии: участники заполняли анкеты, позволяющие оценить выраженность у них черт "Большой пятерки", а также характеристик "Темной триады". Кроме того, респондентов спрашивали об их семейном положении.

В результате ученым удалось выявить четкую взаимосвязь между особенностями личности и статусом романтических отношений с течением времени. Люди с высокими показателями по шкале "открытость опыту" — черты, связанной с любопытством, креативностью и стремлением к новым впечатлениям — чаще оказывались одинокими. Любопытно, что эта закономерность особенно была выражена среди женщин. В то же время, люди, с высокими показателями по шкалам экстраверсия, добросовестность и доброжелательность реже оставались одинокими.

Что касается черт, входящих в так называемую "темную триаду", то более высокие уровни психопатии и некоторые формы нарциссизма коррелировали с одиночеством. При этом, люди с более выраженным макиавеллизмом реже оказывались одинокими.

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