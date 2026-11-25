У новому дослідженні вчені виявили ключові риси особистості, які ускладнюють пошук кохання.

Деякі люди роками марно намагаються знайти кохання, але їм постійно щось заважає. У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що причина може критися в особливостях вашого характеру: команда виділила ключові риси особистості, які значно ускладнюють побудову стосунків, пише Daily Mail.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Journal of Personality, свідчать про те, що люди, які вирізняються допитливістю, креативністю та прагненням до нових вражень, частіше залишаються самотніми.

Більше того, до самотності також схильні люди з високим рівнем психопатичних рис та певних форм нарцисизму. Автори зазначають, що імпульсивність, низький рівень емпатії та відсутність каяття — якості, характерні для психопатії, — найбільше перешкоджають налагодженню та підтримці довгострокових стосунків.

Статистика свідчить про те, що в останні десятиліття дедалі більше дорослих у віці 30–34 років не перебувають у шлюбі та залишаються самотніми. І все ж, незважаючи на зростання цих показників, досі було проведено мало досліджень щодо того, які саме риси особистості підвищують ймовірність залишитися на самоті.

Вчені виявили, що деякі риси особистості є досить ймовірними предикторами, оскільки впливають на поведінку людини на трьох ключових етапах розвитку стосунків:

виникнення взаємного інтересу;

утворення союзу;

підтримка союзу.

Дослідження було проведено командою німецьких науковців з Університету Нікосії. Команда проаналізувала дані 14 етапів масштабного лонгітюдного дослідження, проведеного в Німеччині: учасники заповнювали анкети, що дозволяли оцінити вираженість у них рис "Великої п’ятірки", а також характеристик "Темної тріади". Крім того, респондентів запитували про їхній сімейний стан.

У результаті вченим вдалося виявити чіткий взаємозв’язок між особливостями особистості та статусом романтичних стосунків із плином часу. Люди з високими показниками за шкалою "відкритість до нового досвіду" — рисою, пов’язаною з цікавістю, креативністю та прагненням до нових вражень — частіше виявлялися самотніми. Цікаво, що ця закономірність була особливо вираженою серед жінок. Водночас люди з високими показниками за шкалами екстраверсії, сумлінності та доброзичливості рідше залишалися самотніми.

Що стосується рис, які входять до так званої "темної тріади", то вищі рівні психопатії та деякі форми нарцисизму корелювали з самотністю. При цьому люди з більш вираженим макіавеллізмом рідше виявлялися самотніми.

Інші новини науки

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до фахівця.