Експерт розповів, як можна розпізнати брехню, і цей метод жодним чином не пов’язаний із так званою мовою тіла.

Британський психологічний ілюзіоніст і письменник Деррен Браун порадив людям, які хочуть викрити співрозмовника у брехні, порахувати, як часто той вживає лише одне слово. За його словами, хоча іноді люди видають себе ледь помітними жестами, головна ознака брехні полягає в тому, чи використовує співрозмовник займенники "я" або "ми".

"Розпізнати брехню — завдання надзвичайно складне, хоча я займаюся цим уже досить давно. Однак існує один маловідомий, але дуже корисний прийом: коли люди брешуть, їм — та й усім нам — буває надзвичайно важко говорити від першої особи, використовуючи слова "я" або "мене", — розповів експерт в інтерв’ю BBC.

На думку Брауна, цей метод набагато ефективніший, ніж спроби вловити фізичні сигнали.

"Забудьте про всі ці міркування щодо мови тіла, схрещених рук чи прикритого рота. Звісно, іноді щось із цього може бути корисним, але насправді достатньо просто порахувати, як часто людина вимовляє певні слова", — підкреслює ілюзіоніст.

"Наприклад, якщо хтось приходить на моє шоу, але йому воно не сподобалося, і він намагається збрехати, він скаже щось на кшталт: „Було чудово! Ви були чудові! Приголомшливе шоу! Який чудовий вечір!" Але йому буде важко сказати: "Мені дуже сподобалося! Я чудово провів час!", — додає експерт.

Візуальні сигнали відволікають людей від того, що саме говориться, а вправні брехуни вміють контролювати мову свого тіла набагато краще, ніж власний голос.

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