Названо простий спосіб зрозуміти, що вам брешуть: лайфхак агента Секретної служби

Ветеран Секретної служби, до обов’язків якого входила й охорона президента, розкрив простий спосіб миттєво розпізнати брехню.

Бред Біллер — експерт у сфері проведення допитів та перевірок на поліграфі, а також ветеран Секретної служби — стверджує, що виявити обман насправді значно простіше, якщо зосередитися на формулюваннях і манері мовлення людини, а не на її мові тіла, пише Daily Mail.

За словами експерта, правдива розповідь має звучати плавно й послідовно, немов кіноплівка. Людина, яка говорить правду, може легко "перемотати" події назад, перенестися вперед або знову "запустити відтворення" — з вигаданою історією таке неможливо.

Справа в тому, що коли людина вигадує історію, їй важко "перемотати" її назад або перескочити вперед, згадуючи запахи чи відчуття в той чи інший момент, оскільки вся ситуація вигадана. Біллер також заявив, що він розробив просту систему для виявлення тривожних сигналів у розповіді, яку він назвав LIARS.

Зазначимо, що нова система включає:

Latency (затримка — тривала пауза перед відповіддю);

Incongruence (невідповідність — коли слова не збігаються з тоном голосу або мовою тіла);

Avoidance (ухилення — коли людина уникає прямої відповіді, використовуючи такі слова, як "зазвичай" або "як правило");

Resistance (опір — коли брехун ображається і переводить стрілки, задаючи зустрічне запитання);

Shifting vocal inflection (зміна інтонації — коли голос до кінця фрази підвищується, перетворюючи твердження на запитання).

Експерт також розвіяв кілька поширених міфів про те, як розпізнати брехню. По-перше, Біллер стверджує, що мова тіла зовсім не є надійним індикатором обману, а брехуни часто підтримують більш впевнений зоровий контакт, ніж ті, хто говорить правду. По-друге, експерт стверджує, що поліграф не виявляє брехню. Натомість він фіксує рівень стресу, відстежуючи такі показники, як частота серцевих скорочень, дихання, потовиділення та інтенсивність кровотоку.

Зазначимо, що експерт відточував свої навички протягом чверті століття, займаючись федеральними розслідуваннями, оцінкою достовірності показань, проведенням допитів та забезпеченням безпеки.

Більше того, близько 17 років Біллер також працював фахівцем з поліграфних перевірок, провівши більше таких досліджень у рамках кримінальних справ, ніж будь-який інший агент за всю історію Секретної служби. Спираючись на свій досвід, Біллер також стверджує, що люди насправді охочіше розповідають правду, якщо опонент не виявляє жодного осуду щодо їхніх слів.

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