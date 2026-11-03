"Промінь смерті" посеред Лондона: як хмарочосу вдалося розплавити автомобілі, припарковані навпроти

Ніхто не помічав вади у хмарочосі, доки одного дня на вулиці навпроти не почали плавитися автомобілі — будівлю прозвали "жаровнею" та "променем смерті".

У архітекторів непроста робота, яка змушує враховувати безліч моментів: чи достатньо стійка будівля, як довго вона зможе простояти та чи вписується вона в навколишній ландшафт. Однак є ще один, менш очевидний нюанс — архітекторам необхідно стежити за тим, щоб споруда випадково не перетворилася на гігантський "промінь смерті", що фокусує сонячне світло, пише IFLScience.

Саме з такою проблемою у 2013 році зіткнулися мешканці Лондона — мова йде про хмарочос, розташований за адресою Фенчерч-стріт, 20. Через свою форму хмарочос отримав прізвисько "Уокі-токі" (Walkie-Talkie), оскільки нагадує портативну рацію.

Жодних проблем не спостерігалося до того моменту, поки одного дня власник "Ягуара", припаркованого на сусідній вулиці, не заявив, що його авто сильно деформувалося та зазнало пошкоджень в один із рідкісних для Лондона сонячних днів. Незабаром з’явилися повідомлення й від інших постраждалих.

Причина цих подій виявилася дивною, але цілком очевидною — гігантський хмарочос. Справа в тому, що увігнута форма будівлі в поєднанні з дзеркальною поверхнею перетворила її на гігантське увігнуте дзеркало, яке фокусувало сонячні промені на сусідній вулиці. Перехожі ще до початку серйозних інцидентів були змушені затуляти очі через надто яскраве світло, а незабаром стало зрозуміло, що концентрація сонячної енергії настільки висока, що здатна плавити деталі автомобілів.

Подальше розслідування показало, що рівень освітленості поруч із хмарочосом у шість разів перевищує показники в інших районах Лондона. Згодом з’ясувалося, що за допомогою сонячного світла, сфокусованого будівлею, можна навіть посмажити яєчню.

За словами архітектора будівлі Рафаеля Віньолі, він передбачив цю проблему ще під час проектування і намагався попередити забудовників. Однак, за його словами, сонцезахисні елементи, передбачені в початковому проекті, були виключені з нього з метою економії. Втім, Віньолі визнав, що навіть він не припускав, що будівля буде концентрувати тепло в такому обсязі.

Подібні ситуації траплялися й раніше — зокрема у практиці самого Віньолі. У готелі в Лас-Вегасі, який він також спроектував, виникла схожа проблема: там почали плавитися шезлонги, а в одного з постояльців навіть оплавилося волосся. Втім, причина інциденту була іншою.

Влада Лондона не могла допустити, щоб хмарочос розплавляв автомобілі, тому негайно було вжито заходів для усунення проблеми. Спочатку на вершині будівлі встановили тимчасове захисне покриття, а наступного року — постійне рішення.

Втім, на цьому історія не закінчилася. У 2017 році вчені вирішили перевірити правдоподібність того, що сталося, за допомогою комп’ютерного моделювання сонячного випромінювання. З’ясувалося, що наслідки могли бути набагато серйознішими. Результати показали, що бічне дзеркало автомобіля могло розплавитися під впливом "гарячої точки". Автори також виявили, що наслідки, ймовірно, могли б бути значно серйознішими, якби небо над Лондоном було хоч трохи безхмарнішим.

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