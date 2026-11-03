Фінансовий крах і небезпечне відкриття: що Нострадамус передбачив людству на 2027 рік

Багатовікові тексти Нострадамуса пов'язують із тривожними подіями, які, як очікується, відбудуться наступного року: на нас чекають фінансові потрясіння, руйнівні пожежі та серйозні зміни за кордоном.

Французький астролог Нострадамус, який помер у 1566 році, залишив після себе безліч загадкових пророцтв, у яких його послідовники й досі намагаються знайти підказки щодо майбутніх подій. Тепер нові тлумачення припускають, що наступного року під загрозою можуть опинитися як природні середовища, так і системи, від яких залежить життя людей, пише Daily Mail.

Наприклад, в одному з моторошних уривків описується пожежа, що охоплює горизонт і залишає після себе жахливу картину. Інші фрагменти інтерпретуються як попередження про зростаючі борги та потенційно руйнівну фінансову кризу. Згадки про якусь стародавню державу та стратегічно важливе місто пов’язують із можливим переломним моментом, у який може бути втягнутий Іран.

Однак, окрім політичних потрясінь, лунає й більш похмурий прогноз: очікується, що у 2027 році на нас чекає довгоочікуване відкриття, але ціна за нього виявиться смертельною. Варто зазначити, що в жодному зі своїх пророцтв Нострадамус прямо не вказує на 2027 рік — зв’язок його текстів із цією датою є результатом сучасних інтерпретацій.

Зазначимо, що ці припущення з’явилися, коли автори телеканалу Sky HISTORY спробували з’ясувати, чи можна застосувати загадкові вірші астролога до подій найближчого майбутнього. Нострадамус написав понад 900 чотиривіршів, відомих як катрени, які були об’єднані у збірки під назвою "Центурії".

До речі, прихильники астролога приписують йому передбачення таких подій, як Велика лондонська пожежа, Французька революція і навіть вбивство президента Джона Кеннеді. Втім, подібні паралелі — це лише інтерпретації його часто туманних текстів, а не докази того, що він дійсно передбачив ці події.

Якщо говорити про прогноз на 2027 рік, експерти зазначають, що ця теорія ґрунтується на особливостях нумерації творів Нострадамуса. Існує думка, що 27-і катрени з різних "Центурій" можуть містити натяки на події року, що закінчується тими самими двома цифрами. Сама по собі нумерація не вказує на конкретну дату, проте вона слугує відправною точкою для низки пророцтв, які обговорюються сьогодні.

Інші новини науки