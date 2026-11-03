Финансовый крах и опасное открытие: что Нострадамус предрек человечеству на 2027 год

Многовековые тексты Нострадамуса связывают с тревожными событиями, которые, как ожидается, произойдут в следующем году: нас ждут финансовые потрясения, разрушительные пожары и серьезные перемены за рубежом.

Французский астролог Нострадамус, скончавшийся в 1566 году, оставил после себя множество загадочных пророчеств, в которых его последователи до сих пор пытаются найти подсказки о грядущих событиях. Теперь, новые толкования, предполагают, что в следующем году под угрозой могут оказаться как природные среды, так и системы, от которых зависит жизнь людей, пишет Daily Mail.

Например, в одном из зловещих отрывков описывается пожар, охватывающий горизонт и оставляющий после себя пугающую картину. Другие фрагменты интерпретируются как предупреждения о растущих долгах и потенциально разрушительном финансовом кризисе. Упоминания о некой древней державе и стратегически важном городе связывают с возможным переломным моментом, в который может быть вовлечен Иран.

Однако кроме политических потрясений, звучит и более мрачный прогноз: ожидается, что в 2027 году нас ждет долгожданное открытие, но цена за него окажется смертельной. Стоит отметить, что ни в одном из своих пророчеств Нострадамус прямо не указывает 2027 год — связь его текстов с этой датой является результатом современных интерпретаций.

Отметим, что эти предположения возникли, когда авторы телеканала Sky HISTORY попытались выяснить, можно ли применить загадочные стихи астролога к событиям ближайшего будущего. Нострадамус написал более 900 четверостиший, известных как катрены, которые были объединены в сборники под названием "Центурии".

К слову, сторонники астролога приписывают ему предсказание таких событий, как Великий лондонский пожар, Французская революция и даже убийство президента Джона Кеннеди. Впрочем, подобные параллели — лишь интерпретации его зачастую туманных текстов, а не доказательства того, что он действительно предвидел эти события.

Если говорить о прогнозе на 2027 году, эксперты отмечают, что эта теория опирается на особенности нумерации произведений Нострадамуса. Существует мнение, что 27-е катрены из разных "Центурий" могут содержать намеки на события года, оканчивающегося на те же две цифры. Сама по себе нумерация не указывает на конкретную дату, однако она служит отправной точкой для ряда предсказаний, обсуждаемых сегодня.

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