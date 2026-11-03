Викинги были маркетологами еще тысячу лет назад: как появилось название Гренландии

Скандинавский первооткрыватель Эрик Рыжий дал Гренландии ее название примерно в 985 году. Теперь историки называют это продуманным маркетинговым ходом, который должен был привлечь поселенцев из Исландии.

Около 982 года Эрика Рыжего изгнали из Исландии после жестокой распри, закончившейся убийствами. В качестве наказания он был отправлен в изгнание и отправился на запад, к землям, которые до этого видели лишь издалека, пишет Фокус.

Он исследовал их около трех лет. Вокруг были в основном лед, скалы и фьорды, но вдоль юго-западного побережья обнаружились зеленые долины, пастбища для скота и длинные заливы, изобилующие рыбой.

Когда срок изгнания истек, он вернулся домой с готовым планом. Согласно исландским сагам, он назвал эту землю Гренландией (“Зеленой землей”), полагая, что привлекательное название побудит людей отправиться туда.

Расчет оказался верным. В 985 году из Исландии отплыл флот с поселенцами, скотом и припасами. Не все корабли добрались до цели, но те, что дошли, основали два поселения.

Восточное поселение располагалось недалеко от нынешнего Какортока. Западное поселение находилось дальше вдоль побережья, рядом с современным Нууком. Среди зелени появились фермы, собор в Гардаре и небольшие каменные церкви.

Поселенцы жили за счет разведения скота и овец, охоты на тюленей, а также торговли моржовой костью, которая высоко ценилась в Европе. Так продолжалось несколько столетий.

Затем свидетельств становится все меньше. К середине XIV века Западное поселение исчезло. До сих пор ведутся споры о том, что случилось с его жителями: похолодание, падение спроса на моржовую кость, перебои с поставками — или всё это вместе взятое.

Другие новости науки