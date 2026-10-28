Первые подводные раскопки в истории Латвии: археологи обнаружили артефакт возрастом 11 тысяч лет (фото)

В ходе первых подводных раскопок в истории Латвии археологи обнаружили следы необычного древнего поселения на небольшом острове на озере Индзерс. Исследователи также нашли рыболовный копьё из кости, которому 11 000 лет.

Исследования были сосредоточены на острове Чепурите, где учёные обнаружили керамику, кости животных и следы человеческой деятельности, простирающиеся под дном озера. В отличие от других озерных поселений в этом регионе, на этом участке не обнаруживали деревянных свай или опорных платформ, пишет Arkeonews.

Археолог Марис Атгазис впервые обнаружил следы поселения в 1983 году. Исследователи вернулись туда в 2025 году и провели более масштабные раскопки в августе 2026 года. Они обнаружили керамику, похожую на материалы, связанные с древними латгальскими общинами в латвийском регионе Видземе, датируемые преимущественно второй половиной первого тысячелетия н. э.

Руководитель раскопок Юрис Уртанс считает, что Чепурите может представлять собой ранее неизвестный тип островного поселения, сочетающего в себе черты обычных наземных общин и озерных поселений. Требуются дальнейшие исследования, чтобы установить, как именно было построено и использовалось это поселение.

Команда исследовала как сам остров, так и окружающее дно озера Фото: Latvian Academy of Culture

Команда исследовала как сам остров, так и окружающее дно озера. На суше археологи зафиксировали культурный слой толщиной примерно полметра. Под водой водолазы обнаружили фрагменты керамики, кости животных, расколотые камни и камни со следами горения на расстоянии до 12 метров от береговой линии.

Некоторые керамические сосуды сохранились в виде крупных обломков, что свидетельствует о том, что когда-то деятельность людей распространялась на территории, которые сейчас покрыты водой. Исследователи также провели раскопки отложений на глубине 2,5 метра.

Одной из важнейших находок стало костяное рыболовное копьё, которое, судя по всему, предназначалось для ловли крупной рыбы. На основании сравнения с подобными доисторическими орудиями Уртанс датировал находку периодом между девятым и шестым тысячелетиями до н. э.

Это означает, что возраст списа составляет от 8 000 до 11 000 лет, хотя лабораторные исследования пока не подтвердили эту дату.

Возраст копья составляет от 8 000 до 11 000 лет Фото: Latvian Academy of Culture

На данный момент исследователи не могут установить, жили ли эти доисторические люди на острове Чепурите или приезжали к озеру из других поселений. Вокруг озера Индзерс расположено несколько древних захоронений, но остров Чепурите кажется слишком маленьким, чтобы вместить всех людей, связанных с этими захоронениями.

Учёные предполагают, что когда-то вдоль береговой линии могли существовать и другие поселения. Дальнейший анализ керамики, органических остатков и возможных следов строительства может прояснить, как именно происходило заселение этой местности.

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