Перші підводні розкопки в історії Латвії: археологи знайшли артефакт віком 11 тисяч років (фото)

Під час перших підводних розкопок в історії Латвії археологи виявили сліди незвичайного стародавнього поселення на невеликому острові на озері Індзерс. Дослідники також знайшли рибальський спис із кістки, якому 11 000 років.

Дослідження зосередилися на острові Чепуріте, де вчені виявили кераміку, кістки тварин та сліди людської діяльності, що простягаються під дном озера. На відміну від інших озерних поселень у цьому регіоні, на цій ділянці не знаходили дерев'яних паль чи опорних платформ, пише Arkeonews.

Археолог Маріс Атгазіс вперше виявив сліди поселення у 1983 році. Дослідники повернулися туди у 2025 році та провели масштабніші розкопки в серпні 2026 року. Вони виявили кераміку, схожу на матеріали, пов'язані зі стародавніми латгальськими громадами у латвійському регіоні Відземе, що датуються переважно другою половиною першого тисячоліття н. е.

Керівник розкопок Юріс Уртанс вважає, що Чепуріте може представляти раніше невідомий тип острівного поселення, що поєднує риси звичайних наземних громад та озерних поселень. Потрібні подальші дослідження, щоб встановити, як саме було побудовано та використовувалося це поселення.

Команда досліджувала як сам острів, так і навколишнє дно озера Фото: Latvian Academy of Culture

Команда досліджувала як сам острів, так і навколишнє дно озера. На суші археологи задокументували культурний шар товщиною приблизно півметра. Під водою водолази виявили фрагменти кераміки, кістки тварин, розколоті камені та камені з слідами горіння на відстані до 12 метрів від берегової лінії.

Деякі керамічні посудини збереглися у вигляді великих уламків, що свідчить про те, що колись діяльність людей поширювалася на території, які зараз покриті водою. Дослідники також провели розкопки відкладень на глибині 2,5 метра.

Однією з найважливіших знахідок став кістяний рибальський спис, який, судячи з усього, призначався для лову великої риби. На основі порівняння з подібними доісторичними знаряддями Уртанс датував знахідку періодом між дев'ятим і шостим тисячоліттями до н. е.

Це означає, що вік списа становить від 8 000 до 11 000 років, хоча лабораторні дослідження ще не підтвердили цю дату.

Вік списа становить від 8 000 до 11 000 років Фото: Latvian Academy of Culture

Наразі дослідники не можуть встановити, чи жили ці доісторичні люди на острові Чепуріте, чи приїжджали до озера з інших поселень. Навколо озера Індзерс розташовано кілька стародавніх поховань, але острів Чепуріте видається занадто малим, щоб вмістити всіх людей, пов'язаних із цими похованнями.

Вчені припускають, що колись уздовж берегової лінії могли існувати й інші поселення. Подальший аналіз кераміки, органічних решток та можливих слідів будівництва може прояснити, як саме відбувалося заселення цієї місцевості.

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