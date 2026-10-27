Таємнича знахідка була чимось більшим: дивний золотий артефакт знайшли в Німеччині (фото)

Золотий артефакт, знайдений у багатому похованні бронзової доби в Німеччині, після реставраційних робіт розкрив несподівані подробиці. Крихітні цвяхи та залишки клею, свідчать про те, що цей предмет колись був частиною більшої конструкції.

Знахідка походить із поховання в Альбісхаймі, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на південному заході Німеччини. 29 вересня Генеральне управління з питань культурної спадщини Рейнланд-Пфальцу (GDKE) оприлюднило перші результати досліджень, пише Arkeonews.

Найважливіші підказки з'явилися під час ретельного дослідження поверхні та будови золота. Реставратори виявили крихітні цвяхи, залишки клею та структури, схожі на шнури. Ці сліди свідчать про те, що метал колись був прикріплений до органічного матеріалу, який з того часу зник.

Доктор Ульріх Гіммельманн, виконуючий обов'язки керівника Державного археологічного управління GDKE, наголосив на важливості вивчення найдрібніших слідів від інструментів та залишків матеріалу. Такі докази можуть допомогти фахівцям визначити стародавні методи виготовлення, навіть коли значна частина оригінального предмета зникла. У цьому випадку збережене золото дає лише часткове уявлення про те, що колись існувало.

Найважливіші підказки з'явилися під час ретельного дослідження поверхні та будови золота Фото: GDKE / Landesarchäologie Speyer

Артефакт був частиною надзвичайно багатого поховання, виявленого під час розкопок напередодні будівництва житлового комплексу в горбистій місцевості Альцея. У період з 2023 по 2025 рік археологічна команда GDKE у Шпайєрі задокументувала понад 850 археологічних об'єктів, що представляють різні історичні періоди.

У могилі було знайдено щонайменше 24 керамічні посудини, а також виняткові похоронні дари з бронзи та дорогоцінних металів. Кількість і різноманітність цих предметів відрізняють це поховання від інших і свідчать про те, що на церемонію було витрачено значні ресурси.

Поховання також викликає питання щодо особи, чиї кремовані останки були поміщені серед цих цінних предметів. Хоча знахідки свідчать про багатство поховання, проте самі по собі не можуть пояснити роль цієї особи в громаді.

Ще однією деталлю є розташування золотого артефакту під бронзовою чашею. Дослідники не визначили, чи відображало таке розташування функціональний зв'язок між цими двома предметами, чи це був свідомий вибір, зроблений під час поховання.

Призначення цього об'єкта в цілому залишається головним питанням, на яке ще немає відповіді. Подальше дослідження може прояснити, чи виконував він практичну, декоративну чи іншу функцію, хоча наявні докази ще не дозволяють встановити його первісне призначення.

Інші новини науки