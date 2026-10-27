Загадочная находка оказалась чем-то большим: в Германии обнаружили странный золотой артефакт (фото)

Золотой артефакт, найденный в богатом захоронении бронзового века в Германии, после реставрационных работ раскрыл неожиданные подробности. Крошечные гвоздики и остатки клея свидетельствуют о том, что этот предмет когда-то был частью более крупной конструкции.

Находка была обнаружена в захоронении в Альбисхайме, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии. 29 сентября Генеральное управление по вопросам культурного наследия Рейнланд-Пфальца (GDKE) обнародовало первые результаты исследований, пишет Arkeonews.

Наиболее важные подсказки появились в ходе тщательного исследования поверхности и структуры золота. Реставраторы обнаружили крошечные гвоздики, остатки клея и структуры, похожие на шнуры. Эти следы свидетельствуют о том, что металл когда-то был прикреплён к органическому материалу, который с тех пор исчез.

Доктор Ульрих Гиммельманн, исполняющий обязанности руководителя Государственного археологического управления GDKE, подчеркнул важность изучения мельчайших следов от инструментов и остатков материала. Такие свидетельства могут помочь специалистам определить древние методы изготовления, даже когда значительная часть оригинального предмета утрачена. В данном случае сохранившееся золото даёт лишь частичное представление о том, что когда-то существовало.

Наиболее важные выводы были сделаны в ходе тщательного изучения поверхности и строения золота Фото: GDKE / Landesarchäologie Speyer

Артефакт являлся частью чрезвычайно богатого захоронения, обнаруженного в ходе раскопок накануне строительства жилого комплекса в холмистой местности Альцея. В период с 2023 по 2025 год археологическая команда GDKE в Шпайере задокументировала более 850 археологических объектов, относящихся к различным историческим периодам.

В могиле было обнаружено не менее 24 керамических сосудов, а также уникальные погребальные дары из бронзы и драгоценных металлов. Количество и разнообразие этих предметов отличают это захоронение от других и свидетельствуют о том, что на церемонию были затрачены значительные ресурсы.

Погребение также вызывает вопросы относительно личности, чьи кремированные останки были помещены среди этих ценных предметов. Хотя находки свидетельствуют о богатстве погребения, они сами по себе не могут объяснить роль этого человека в общине.

Еще одной деталью является расположение золотого артефакта под бронзовой чашей. Исследователи не установили, отражало ли такое расположение функциональную связь между этими двумя предметами или же это был осознанный выбор, сделанный во время погребения.

Назначение этого объекта в целом остается главным вопросом, на который пока нет ответа. Дальнейшие исследования могут прояснить, выполнял ли он практическую, декоративную или иную функцию, хотя имеющиеся доказательства пока не позволяют установить его первоначальное назначение.

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