Автомат "кис-мяу": как кошки помогали в подпольной торговле джином

В XVIII веке в Лондоне деревянные фигурки кошек стали прототипом первого торгового автомата, которые появились благодаря закону, запрещающему продажу джина.

Британцы называли такие фигурки кошек “автоматами кис-мяу”. Это устройство было создано в 1730-х годах капитаном Дадли Брэдстритом, пишет Фокус.

По сути, это был своего рода «торговый автомат» для продажи алкоголя, позволявший обходить строгие законы о высоких налогах, введенные “Актом о джине” 1736 года.

Во время лондонской “джиновой лихорадки” XVIII века британское правительство приняло “Акт о джине” (1729 и 1736 годов), направленный на резкое повышение налогов и ограничение потребления джина.

Однако капитан Дадли Брэдстрит нашел хитроумный способ обойти закон: он выставил в окне своего дома деревянную фигурку кошки, которую часто называли “Старый Том”.

Покупатели подходили к кошке, шептали: «Киска, дай мне джина на два пенса» — и опускали монету ей в пасть. Если находившийся в доме человек был готов к сделке, он отвечал “мяуканьем”, а затем наливал джин через небольшую свинцовую трубку, спрятанную под кошачьей лапой.

Поскольку покупатель и продавец никогда не видели друг друга, власти не могли юридически доказать, кто именно совершил продажу.

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