Автомат "кіс-мяу": як кішки допомагали у підпільній торгівлі джином

У XVIII столітті в Лондоні дерев’яні фігурки котів стали прототипом першого торгового автомата, який з’явився завдяки закону, що забороняв продаж джина.

Британці називали такі фігурки котів "автоматами кіс-мяу". Цей пристрій було створено у 1730-х роках капітаном Дадлі Бредстрітом, пише Фокус.

По суті, це був своєрідний "торговий автомат" для продажу алкоголю, що дозволяв обходити суворі закони про високі податки, запроваджені "Актом про джин" 1736 року.

Під час лондонської "джинової лихоманки" XVIII століття британський уряд ухвалив "Акт про джин" (1729 та 1736 років), спрямований на різке підвищення податків та обмеження споживання джину.

Однак капітан Дадлі Бредстріт знайшов хитрий спосіб обійти закон: він поставив у вікні свого будинку дерев’яну фігурку кота, яку часто називали "Старий Том".

Покупці підходили до кішки, шепотіли: "Кішечко, дай мені джина за два пенси" — і кидали монету їй у пащу. Якщо людина, що перебувала в будинку, була готова до угоди, вона відповідала "мяуканням", а потім наливала джин через невелику свинцеву трубочку, заховану під котячою лапкою.

Оскільки покупець і продавець ніколи не бачили один одного, влада не могла юридично довести, хто саме здійснив продаж.

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