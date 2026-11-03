"Луч смерти" посреди Лондона: как небоскребу удалось расплавить авто, припаркованные напротив

Никто не замечал изъяна в небоскребе, пока на улице напротив в один день не начали плавиться автомобили — здание прозвали "жаровней" и "лучом смерти".

У архитекторов непростая работа, заставляющая держать в голове множество моментов: достаточно ли устойчиво здание, как долго оно сможет простоять и вписывается ли оно в окружающий ландшафт. Однако есть и еще один менее очевидный нюанс — архитекторам необходимо следить за тем, чтобы постройка случайно не превратилась в гигантский "луч смерти", фокусирующий солнечный свет, пишет IFLScience.

Именно с такой проблемой в 2013 году столкнулись жители Лондона — речь идет о небоскребе, расположенном по адресу Фенчерч-стрит, 20. Из-за своей формы небоскреб получил прозвище "Уоки-токи" (Walkie-Talkie), поскольку напоминает портативную рацию.

Никаких проблем не наблюдалось до того момента, пока в один день владелец "Ягуара", припаркованного на соседней улице, не заявил, что его авто сильно деформировалось и получило повреждения в один из редких для Лондона солнечных дней. Вскоре появились сообщения и от других пострадавших.

Причина этих событий оказалась странной, но весьма очевидной — гигантский небоскреб. Дело в том, что вогнутая форма здания в сочетании с зеркальной поверхностью превратила его в гигантское вогнутое зеркало, которое фокусировало солнечные лучи на соседней улице. Прохожие еще до начала серьезных инцидентов были вынуждены прикрывать глаза из-за слишком яркого света, а вскоре стало ясно, что концентрация солнечной энергии настолько высока, что способна плавить детали автомобилей.

Дальнейшее расследование показало, что уровень освещенности рядом с небоскребом в шесть раз превышает показатели в других частях Лондона. Позже выяснилось, что с помощью сфокусированного зданием солнечного света можно даже пожарить яичницу.

По словам архитектора здания Рафаэля Виньоли, он предвидел проблему еще во время проектирования и пытался предупредить застройщиков. Однако, по его словам, солнцезащитные элементы, предусмотренные в первоначальном проекте, были исключены из него в целях экономии. Впрочем Виньоли признал, что даже он не предполагал, что здание будет концентрировать тепло в таком объеме.

Подобные ситуации случались и раньше — в том числе в практике самого Виньоли. В отеле в Лас-Вегасе, также спроектированном им, возникла схожая проблема: там начали плавиться шезлонги, а у одного из постояльцев даже оплавились волосы. Впрочем, причина инцидента была иной.

Власти Лондона не могли позволить, чтобы небоскреб плавил автомобили, а потому незамедлительно были предприняты меры по устранению проблемы. Сначала на вершине здания установили временное защитное покрытие, а в следующем году — постоянное решение.

Впрочем, на этом история не закончилась. В 2017 году ученые решили проверить правдоподобность произошедшего с помощью компьютерного моделирования солнечного излучения. Выяснилось, что последствия могли быть гораздо серьезнее. Результаты показали, что боковое зеркало авто могло расплавиться под воздействием "горячей точки". Авторы также обнаружили, что последствия, вероятно, могли бы быть значительно серьезнее, если бы небо над Лондоном было бы хоть немного более безоблачном.

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