Нашествие божьих коровок в доме: что именно так манит насекомых в ваше жилище

В последние недели жители европейских стран заметили целые рои божьих коровок, облепивших окна или ползающих по стенам.

С наступлением осенних холодов в домах европейцев, а особенно жителей Великобритании, заметили целые рои божьих коровок, облепивших окна или ползающих по стенам. Эксперты рассказали, с чем связано нашествие насекомых и что так привлекает их в наших жилищах, пишет Daily Mail.

По словам экспертов, многие из этих насекомых — это азиатские божьи коровки. Этот вид считается инвазивным и он широко распространился в Британии и ряде других европейских стран с момента своего появления более двух десятков лет тому назад.

Известно, что азиатские божьи коровки заметно крупнее местных видов, а также могут укусить, если взять насекомое в руки, оставив на коже красный след. С похолоданием насекомые начинают искать укромные места, где можно перезимовать в состоянии покоя, что часто приводит к появлению насекомых рядом с людьми, поскольку дома обеспечивают тепло и защиту, которые им столь необходимы.

По словам управляющего директора компании Acorn Environment Services Джона Уайтли-Уилсон, людей часто удивляет, откуда берется такое количество божьих коровок. Однако ответ на самом деле весьма прост — насекомые попросту ищут безопасное и сухое место для зимовки. С наступлением холодов дома становятся для них идеальным убежищем.

Одна из причин, почему это нашествие выглядит столь пугающе, заключается в том, что божьи коровки редко зимуют поодиночке. Эти насекомые часто собираются в большие группы, поэтому на одной стене, оконной раме или дверном проеме могут внезапно оказаться десятки особей.

Таким образом, эксперты отмечают, что для божьих коровок совершенно нормально собираться вместе перед спячкой. Таким образом, хотя это может выглядеть как настоящее нашествие вредителей, на самом деле это лишь проявление сезонного поведения.

Отметим, что, как правило, божьи коровки скапливаются на самой теплой стороне здания. Они стараются максимально использовать остатки тепла, прежде чем температура упадет еще ниже. По данным Музея естественной истории, азиатские коровки-арлекины (Harmonia axyridis) известны тем, что осенью часто проникают в здания, где иногда могут скапливаться в огромных количествах.

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