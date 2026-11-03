Навала сонечок у будинку: що саме так приваблює комах до вашого помешкання

Протягом останніх тижнів мешканці європейських країн помітили цілі рої сонечок, які обліпили вікна або повзали по стінах.

З настанням осінніх холодів у будинках європейців, а особливо мешканців Великої Британії, помітили цілі рої сонечок, які обліпили вікна або повзали по стінах. Експерти розповіли, з чим пов’язане нашестя комах і що саме так приваблює їх у наших оселях, пише Daily Mail.

За словами експертів, багато з цих комах — це азіатські сонечка. Цей вид вважається інвазивним і широко поширився у Великій Британії та низці інших європейських країн з моменту своєї появи понад два десятки років тому.

Відомо, що азіатські сонечка помітно більші за місцеві види, а також можуть вкусити, якщо взяти комаху в руки, залишивши на шкірі червоний слід. З настанням холодів комахи починають шукати затишні місця, де можна перезимувати в стані спокою, що часто призводить до появи комах поруч із людьми, оскільки будинки забезпечують тепло та захист, які їм так необхідні.

За словами керуючого директора компанії Acorn Environment Services Джона Вайтлі-Вілсона, людей часто дивує, звідки береться така кількість сонечок. Однак відповідь насправді дуже проста — комахи просто шукають безпечне й сухе місце для зимівлі. З настанням холодів будинки стають для них ідеальним притулком.

Одна з причин, чому це нашестя виглядає настільки страшно, полягає в тому, що сонечка рідко зимують поодинці. Ці комахи часто збираються у великі групи, тому на одній стіні, віконній рамі чи дверному отворі раптом можуть опинитися десятки особин.

Отже, експерти зазначають, що для сонечок цілком нормально збиратися разом перед зимовою сплячкою. Тож, хоча це може виглядати як справжнє нашестя шкідників, насправді це лише прояв сезонної поведінки.

Зазначимо, що, як правило, сонечка скупчуються на найтеплішій стороні будівлі. Вони намагаються максимально використати залишки тепла, перш ніж температура впаде ще нижче. За даними Музею природної історії, азіатські сонечка-арлекіни (Harmonia axyridis) відомі тим, що восени часто проникають у будівлі, де іноді можуть скупчуватися у величезних кількостях.

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