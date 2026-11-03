Назван простой способ понять, что вам лгут: лайфхак агента Секретной службы

Ветеран Секретной службы, в обязанности которого входила и охрана президента, раскрыл простой способ мгновенно распознать ложь.

Брэд Биллер — эксперт в области проведения допросов и проверок на полиграфе, а также ветеран Секретной службы — утверждает, что выявить обман на самом деле значительно проще, если сосредоточиться на формулировках и манере речи человека, а не на его языке тела, пишет Daily Mail.

По словам эксперта, правдивый рассказ должен звучать плавно и последовательно, словно кинопленка. Человек, который говорит правду, может легко "отмотать" события назад, перенестись вперед или снова "запустить воспроизведение" — с выдуманной историей такое невозможно.

Дело в том, что, когда человек сочиняет историю, ему трудно "отмотать" ее назад или перескочить наперед, вспоминая запахи или ощущения в тот или иной момент, поскольку вся ситуация выдумана. Биллер также заявил, что он разработал простую систему для выявления тревожных сигналов в рассказе, которую он назвал LIARS.

Отметим, что новая систем включает в себя:

Latency (задержка — долгая пауза перед ответом);

Incongruence (несоответствие — когда слова не совпадают с тоном голоса или языком тела);

Avoidance (уклонение — когда человек избегает прямого ответа, используя такие слова, как "обычно" или "как правило");

Resistance (сопротивление — когда лжец обижается и переводит стрелки, задавая встречный вопрос);

Shifting vocal inflection (изменение интонации — когда голос к концу фразы повышается, превращая утверждение в вопрос).

Эксперт также развеял несколько распространенных мифов о том, как определить ложь. Во-первых, Биллер утверждает, что язык тела вовсе не является надежным индикатором обмана, а лжецы зачастую поддерживают более уверенный зрительный контакт, чем те, кто говорит правду. Во-вторых, эксперт утверждает, что полиграф не выявляет ложь. Вместо этого он фиксирует уровень стресса, отслеживая такие показатели, как частота сердечных сокращений, дыхание, потоотделение и интенсивность кровотока.

Отметим, что свои навыки эксперт оттачивал четверть столетия, занимаясь федеральными расследованиями, оценкой достоверности показаний, проведением допросов и обеспечением безопасности.

Более того, около 17 лет Биллер также проработал специалистом по проверкам на полиграфе, проведя больше подобных исследований в рамках уголовных дел, чем любой другой агент за всю историю Секретной службы. Основываясь на своем опыте, Биллер также утверждает, что люди на самом деле охотнее рассказывают правду, если оппонент не демонстрирует какого-либо осуждения на их слова.

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