Эксперт рассказал, как можно распознать ложь, и этот метод никак не связан с так называемым языком тела.

Британский психологический иллюзионист и писатель Деррен Браун посоветовал людям, которые хотят подловить собеседника на лжи, посчитать, как часто человек употребляет всего одно слово. По его словам, хотя иногда люди выдают себя едва заметными жестами, главный признак лжи кроется в том, использует ли собеседник местоимения “я” или “мы”.

“Распознать ложь — задача крайне непростая, хотя я занимаюсь этим уже довольно давно. Однако существует один малоизвестный, но очень полезный прием: когда люди лгут, им — да и всем нам — бывает крайне трудно говорить от первого лица, используя слова "я" или "меня", - рассказал эксперт в интервью BBC.

По мнению Брауна, этот метод гораздо эффективнее, чем попытки уловить физические сигналы.

“Забудьте обо всех этих рассуждениях про язык тела, скрещенные руки или прикрытый рот. Конечно, иногда что-то из этого может быть полезным, но на самом деле достаточно просто посчитать, как часто человек произносит определенные слова”, - подчеркивает иллюзионист.

“Например, если кто-то приходит на мое шоу, но оно ему не понравилось, а он пытается солгать, он скажет что-то вроде: "Было здорово! Вы были великолепны! Потрясающее шоу! Какой чудесный вечер!" Но ему будет трудно произнести: "Мне очень понравилось! Я отлично провел время!", - добавляет эксперт.

Визуальные сигналы отвлекают людей от того, что именно говорится, а искусные лжецы умеют контролировать язык своего тела гораздо лучше, чем собственный голос.

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