Глибоководного молюска виявили в несподіваному місці — вчені помітили його в горлі морського їжака і були здивовані їхніми дивними стосунками.

У новому дослідженні вчені виявили новий вид двостулкових молюсків (Vaticinaria gulicola) — цікаво, що його помітили в місці, куди не проникає сонячне світло. Дослідники були здивовані, помітивши, що новий вид ховається від усього світу всередині глибоководного морського їжака — молюск оселився в стравоході їжака — трубці, яка проходить через центр тіла голкошкірого і веде до кишечника, пише Popular Science.

Це відкриття зробила міжнародна група вчених під час глибоководної експедиції у Великій Австралійській затоці. У ході дослідження морського дна на глибинах від 200 до 5000 метрів було зібрано 66 721 безхребетних, що належать до 1267 видів. Дослідники вважають, що близько третини з них — нові для науки види.

Глибоководний молюск Vaticinaria gulicola був виявлений на абіссальних глибинах — на глибині від 4000 до 5000 метрів, куди не проникає сонячне світло. Під час глибоководного тралення дослідники знаходили молюсків, оснащених спеціальними нитками для прикріплення до господаря, проте самих господарів спочатку виявити не вдалося. Втім, подальші пошуки показали, що молюски ховаються всередині тонких слизьких трубочок — вчені проаналізували ДНК зразків і з’ясували, що це стравоходи морських їжаків Carnarechinus clypeatus.

За словами співавтора дослідження, морського малаколога з Музею природної історії Санта-Барбари Пола Валентич-Скотта, вони з колегами були вражені, виявивши двостулкового молюска, що мешкає у горлі глибоководного морського їжака.

Вперше двостулкових молюсків у кишечнику морських їжаків виявили ще в 1970-х роках, однак тоді вважалося, що останні, ймовірно, поїдають молюсків. Крім того, дослідники виявили подібних молюсків усередині екземпляра того ж виду морських їжаків, виловленого ще під час експедиції на судні "Челленджер" (1872–1876 рр.) — вони залишалися непоміченими понад сто років.

Цікаво, що більшість видів двостулкових молюсків, які живуть у симбіозі з іншими тваринами, як правило, прикріплюються до їхнього тіла зовні. Ендокомменсалізм — проживання всередині організму хазяїна — зустрічається набагато рідше.

Зазначимо, що ендокомменсалізм — надзвичайно рідкісне явище як для родини Galeommatidae, так і для двостулкових молюсків загалом.

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